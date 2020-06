"No atiendo pacos": La frase con la que médico se habría negado a atender a carabineras

24horas tvn

19.06.2020

Polémica ha causado la negativa que habría tenido un médico del Hospital San José de Melipilla, para atender a tres carabineras que llegaron hasta el centro asistencial con síntomas de COVID-19.

La situación ocurrió la tarde de este jueves, cuando las funcionarias de la 24° comisaría de la comuna llegaron hasta el centro asistencial debido a los síntomas que, Según sus propios relatos, el médico a cargo del lugar se habría negado a revisarlos, diciéndoles que "no atiendo pacos".

Por otro lado, para evitar que más efectivos policiales llegaran hasta el hospital, el profesional habría dado su contacto personal para aclarar cualquier tipo de situación.

Verónica Monjes, fiscal jefe de Melipilla, confirmó que durante esta jornada se recibió una denuncia por el hecho, lo que calificó como "preocupante porque dichos carabineros acudieron por la presentación de síntomas de COVID-19".

Debido a lo anterior, iniciarán las diligencias pertinentes para investigar el hecho.

Blumel y carabineras que no recibieron atención médica: "Es discriminación inaceptable"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, criticó duramente al médico del Hospital de Melipilla que este jueves se negó a atender a dos carabineras que presentaban síntomas compatibles al coronavirus.

El secretario de Estado señaló que el hecho "es un acto de discriminación inaceptable, un hecho absolutamente repudiable", agregando que "no solo es una falta de profesionalismo, sino una falta de humanidad profunda".

Blumel añadió que se trata de "una traición al juramento medico de proteger la salud de las personas" y que una situación como esta "no puede volver a ocurrir".

Por otra parte, señaló que ya se dio la orden a las autoridades sanitarias para que se haga un sumario sobre el hecho y que se apliquen las sanciones correspondientes.

No obstante, el ministro quiso destacar que este hecho se trata de un caso particular y no general, ya que no se ha visto situaciones similares en el Hospital de Melipilla.

"La atención de salud es un derecho y obligación del personal de salud, tienen que atender a todas las personas", agregó.