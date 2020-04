"No dormía porque no quería dejar de respirar": El impactante testimonio de una mujer tras salir de coma por COVID-19

24Horas.cl Tvn

27.04.2020

Marianela Vargas, enfermera de la ex Posta Central, cuyo contagio de coronavirus la tuvo más de un mes internada y con 13 días en coma, entregó su testimonio.

"Yo sé que la experiencia ajena no sirve, uno a porrazos entiende. Era mucho miedo, de verdad. No a todos nos da leve. Yo no sé dónde me contagié ni en qué minuto", señaló la afectada.

Luego, Marianela explicó que "hice vómitos explosivos. Había varios médicos y uno de ellos decía 'no, ella no tiene meningitis, está con el COVID-19'". Y así fue internada rápidamente en el Hospital El Carmen de Maipú, donde experimentaría la otra realidad del coronavirus.

"Me sentía encerrada en una bolsa de nylon. Me sentía muy sola. Me vi diciéndole a Dios 'estoy lista, cuando tú quieras'", señaló la recuperada de coronavirus.

El esposo de Marianela, Víctor Bustos, expresó que "estábamos impedidos de visitarla. Era lo más terrible no saber qué es lo que estaba sintiendo ella adentro y cómo lo estaba pasando, el querer estar con ella y no poder".

Además, Marianela señalí que "yo estaba dormida, estaba sedada. Lo que yo vivía era que no dormía porque no quería dejar de respirar. Todo lo que yo sentía era mucho cansancio, de respirar".

"Me cuentan que en la plaza de Maipú anda mucha gente, sin mascarillas, sin ninguna protección. ¿Dónde está el quererse? Si es tan simple como eso", añadió la recuperada de COVID-19.

Finalmente, Marianela confesó que "a veces lloro, es difícil. Es una nueva oportunidad y tengo que decir lo que me pasó, tengo que decirle a la gente que se cuide. Esto no es un resfrío. A nadie le gusta estar 10 o 15 días en sus casas, pero eso antes de lo que yo viví no es absolutamente nada. Gracias a Dios estoy viva".