"No tienen ninguna relación": Ministro Paris descarta que uso de colegios para el Plebiscito justifique retorno a clases

24Horas.cl Tvn

21.08.2020

Durante el informe de este viernes del Ministerio de Salud respecto al avance de la pandemia en el país, el titular de la cartera, Enrique Paris, desestimó el planteamiento que hace algunos días hizo su par de Educación, Raúl Figueroa, consistente en la posibilidad de impulsar el regreso a clases presenciales.

En la sede del Congreso y ante los parlamentarios, el ministro Figueroa se refirió a la utilización de establecimientos para que sean sede del Plebiscito del próximo 25 de octubre, señalando que "si estamos en condiciones de abrir una escuela para ser usada como local de votación, yo me pregunto muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector?".

: "El plebiscito es más necesario que nunca": Doctora Siches plantea implementar voto remoto Leer más

Ante estas palabras, Paris sostuvo hoy que son escenarios que no corresponde que sean comparables: "Creo que el retorno a clases y el uso de los establecimientos educacionales como lugar de votación no tienen ninguna relación".

El secretario de Estado profundizó sobre el tema y añadió de manera categórica que "los establecimientos educacionales normalmente y tradicionalmente se han utilizado en Chile para las votaciones de diferente tipo, por lo tanto, no hay una relación. Nosotros no podemos y no nos vamos a referir a que los establecimientos puedan volver a clases".