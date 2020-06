Nueva York levanta el toque de queda tras otro día de protestas pacíficas

Agencia EFE

07.06.2020

Nueva York anunció este domingo el fin del toque de queda impuesto cada noche desde el pasado lunes, tras una nueva jornada de masivas protestas pacíficas contra el racismo y la violencia policial.



"Vamos a levantar el toque de queda, con efecto inmediato", informó a través de Twitter el alcalde, Bill de Blasio, quien destacó que en la víspera se había visto "lo mejor de nuestra ciudad".

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.



Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.