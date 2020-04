Nueva York plantea "entierros temporales" en parques ante morgues desbordadas por fallecidos con COVID-19

Agencia EFE

06.04.2020

La ciudad de Nueva York, punto caliente del epicentro de coronavirus en Estados Unidos, plantea hacer "entierros temporales" excavando zanjas en parques ante el creciente número de fallecidos a causa de COVID-19, que amenaza con desbordar tanto las morgues establecidas como a las móviles de emergencia, según alertaron este lunes sus autoridades.



El concejal Mark Levine dijo esta mañana en su cuenta de Twitter que "pronto" se harán "entierros temporales" utilizando "un parque de la ciudad de Nueva York para sepulturas" en el que "se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea" de forma "digna, ordenada y temporal", una posibilidad que confirmó el alcalde Bill de Blasio pero de la que se desligó el gobernador Andrew Cuomo.

