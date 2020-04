Nuevo balance: 126 muertos y 9.730 contagiados por coronavirus en Chile

24Horas.cl Tvn

18.04.2020

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación en Chile del coronavirus COVID-19, informando que el número de contagios subió a 9.730, siendo 478 más que en el último reporte. Asimismo, el número de fallecidos se elevó en 10 casos, llegando a un total de 126 en todo el territorio.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue quien estuvo a cargo de entregar el balance, aseverando, además, que hasta el momento se considera que ya hay un total de 4.035 personas recuperadas en el país.

En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado afirmó que ocho de los diez por su edad avanzada y enfermedad de base fueron sometidos a tratamiento proporcional.

Además, señaló que actualmente son 360 los pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, de los cuales 91 se consideran en estado crítico.

En esta materia, Mañalich dejó en constancia que se ha producido una importante disminución, ya que hay 29 pacientes menos en UCI que el día viernes y seis menos considerados como críticos.

Retenidos por toque de queda

Carabineros informó que 582 personas fueron retenidas a nivel nacional por no respetar anoche el toque de queda entre las 22 horas de ayer y 5 horas de este sábado.

Se trata de una disminución de estos casos con respecto a los 602 reportados durante el viernes.

El desglose de las cifras entregadas por Carabineros esta mañana muestra que 475 infractores fueron sorprendidos en regiones y 107 en la Metropolitana.

Estas personas, según explicó Carabineros, son conducidas a una unidad policial donde permanecen hasta el término del toque de queda. Posteriormente, la fiscalía determina si quedan citados o pasan a control de detención.

Además, se entregaron 5.235 salvoconductos a nivel nacional, 940 en la Región Metropolitana y 4.295 en el resto del país.

Asimismo, se otorgaron 269.187 permisos temporales. El detalle es el siguiente:



- Pago de servicios: 47.236 (37.742 en el informe de ayer)



- Centro de salud 27.915 (28.492)



- Compras: 144.053 (122.070)



- Paseo de mascotas: 21.671 (29.305)



- Apoyo a adultos mayores: 11.479 (10.214)



- Retorno a lugar de residencia: 8.811 (6.187)



- Cambio de domicilio: 2.525 (1.885)



- Otros: 5.497 (4.815)

MULTAS POR NO USAR MASCARILLA PODRÍAN LLEGAR A LOS $2,5 MILLONES

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió este viernes a la publicación del decreto en el diario oficial, que obliga a las personas a usar mascarilla en lugares cerrados con más de 10 personas, en todo lugar público, ascensores y transporte remunerado.

"Hacemos un llamado a la responsabilidad personal (...) Es importante que aquellas personas que no cuentan con una mascarilla y no pueden comprarla, pueden fabricarla (...) También es importante cómo manipular la mascarilla. Y el uso de otros elementos de cuidado personal como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social", precisó Danza.

En ese mismo sentido, aseguró que la mascarilla disminuye la probabilidad, pero no evitar la transmisión del virus.

Respecto de las multas que se aplicarán a las personas que sean sorprendidas incumpliendo este decreto, Daza aseguró que pueden superar los dos millones de pesos. "Las sanciones en caso de que una persona no use la mascarilla en este tipo de lugares, se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción. Esperamos no tener que aplicar esta multa", aseveró.

Por lo anterior, indico que será la autoridad sanitaria la encargada de fiscalizar que se cumpla con esta normativa y, además, posee la facultad para poder multar a las personas.