Nuevo balance: Carabineros detuvo a 1.113 personas por infringir medidas sanitarias

De ellas, 176 fueron retenidas por no respetar el toque de queda, mientras que los restantes 937 por una infracción a la cuarentena sanitaria.

13.06.2020

Carabineros informó que durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, detuvo a 1.113 personas por infringir las normas sanitarias que rigen en el país.

Más en detalle, de ellas, 176 fueron por no respetar el toque de queda, mientras que los restantes 937 por una infracción a la cuarentena sanitaria.

Por otro lado, la institución detalló que en las últimas 24 horas se entregaron 593.916 permisos temporales, predominando el de compras de insumos básicos.

✅Pago de Servicios: 77.925

✅Centro de Salud: 74.534

✅Compras: 343.686

✅Paseo Mascotas: 23.709

✅Apoyo Adultos Mayores: 41.855

✅Otros: 32.207



Intendente y cuarentena en Valparaíso y Viña: “Si fallamos, va a morir mucha gente"

El intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un fuerte llamado a la población de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar para que respete la cuarentena que comenzará esta noche -a partir de las 22 horas- y advirtió que “les pedimos por las buenas, y a los que no entiendan, por las malas, porque aplicaremos todo el rigor de la ley”, añadiendo que la fiscalización será "con mucho personal, a toda hora y en todo lugar".



“Hoy parte una cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar, el martes se inició en San Antonio, que ha tenido un muy buen comportamiento, y esperamos que eso se repita en estas dos comunas. De eso depende en gran parte la suerte de nuestra región, la suerte de nuestros adultos mayores, de las personas con enfermedades severas y de nuestro personal médico, que ya está muy estresado. Esto no es un juego, no es algo que ocurra en la Región Metropolitana solamente, está pasando acá”, apuntó el intendente regional.



Martínez agregó que “en esta epidemia personas muy queridas mueren, y cuando el sistema colapsa, se causan muchas más muertes. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley en estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que quien esté en la calle sin autorización será detenido”.



“La fiscalización -añadió la autoridad- será tremendamente rigurosa, con mucho personal, a toda hora y en todo lugar. Si como comunidad fallamos, va a morir gente, va a morir mucha más gente, pero la fiscalización será muy rigurosa”.

DIFÍCIL CONTROL EN LOS CERROS Y PATRULLAJES AÉREOS

Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional de la zona, el contraalmirante Yerko Marcic, admitió que por la particularidad geográfica de Valparaíso y Viña del Mar hay lugares mucho más complicados de controlar, como los cerros.



“Los cerros son difíciles de controlar territorialmente, pero vamos a tener patrullas movilizándose permanentemente”, afirmó.



Además, Marcic comentó que habrá puntos de control fijos en los ingresos a ambas ciudades. Especial atención habrá en la entrada norte de Viña del Mar, donde estarán bloquedos con barreras estáticas los accesos por el camino internacional de Concón, por Reñaca y por Reñaca Alto.



En Valparaíso el ingreso sur tendrá controles en la Ruta 68 y en el sector de Las Tablas, antiguo camino a Santiago. También habrá otros 13 puntos de control en ambas comunas, especialmente en sectores de frecuente aglomeración.



Marcic también anunció “patrullajes aéreos por medio helicópteros de la Armada para ir controlando mayores superficies. Con todo este dispositivo pretendemos detectar a aquellos que a pesar de todo lo que se ha pedido no lo entiendan y serán multados y detenidos por no cumplir con ley sanitaria”.