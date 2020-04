"Nunca pude decirle 'te amo''': Mujer llora y lamenta la muerte de su esposo con coronavirus

24Horas.cl Tvn

03.04.2020

Si bien los grupos de riesgo son los más propensos a contraer coronavirus, tales como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades previas, son cientos de jóvenes que han fallecido producto del virus sin pertenecer a este segmento.



Este fue el caso de Conrad Buchanan, un hombre estadounidense de 39 años que a pesar de no padecer ninguna enfermedad base, murió tras contraer COVID-19.



Buchanan comenzó a sentirse decaído el pasado 14 de marzo, por lo que su esposa Nicole Buchanan, decidió llevarlo a un recinto hospitalario para que le aplicaran el test del coronavirus, pero los funcionarios de la salud se negaron.



Posteriormente, el día 22 del mismo mes, su estado de salud comenzó a complicarse y fue intubado inmediatamente en un hospital del Estado de Florida.



Según CNN Internacional, ese día Nicole fue a estacionar su automóvil, pero nunca más lo volvió a ver.



"Me acerqué a las puertas... No dejaron entrar a nadie después de eso", aseguró Nicole, quien luego agregó: "Nunca pude decirle 'te amo'''.



Cabe destacar que un día antes de su fallecimiento, Conrad publicó a través de su cuenta de Facebook un mensaje para hacer un llamado de atención a todos aquellos que han tomado la pandemia como un juego.