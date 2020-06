OMS advierte que "las mascarillas solas no te protegerán del coronavirus"

24horas tvn

05.06.2020

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó este viernes durante una nueva conferencia la importancia de la distancia social para contener la pandemia que afecta al mundo, remarcando que el uso de las mascarillas por sí sola no es suficiente.

"Las mascarillas solas no te protegerán del COVID-19", expresó Adhanom Ghebreyesus, agregando que "las mascarillas no reemplazan el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública".

"Son sólo beneficiosas como parte de un enfoque integral", reiteró.

Ante esto, subrayó en la importancia de los Gobiernos para informar a la población de las medidas de distancia social y la implementación de cuarentenas.

"La piedra angular de la respuesta en cada país debe ser encontrar, aislar, evaluar y atender cada caso, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto. Eso es lo que sabemos que funciona. Esa es la mejor defensa de cada país contra el COVID-19", sentenció.

