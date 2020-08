OMS pide a madres seguir amamantando pese a estar contagiadas con COVID-19

24Horas.cl Tvn

03.08.2020

Las madres deberían seguir dando pecho a sus bebés aunque estén infectadas por el COVID-19, dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que los beneficios superan a los riesgos de infección.

"La OMS recomienda que las madres con sospechas o confirmación de COVID-19 sean animadas de igual forma que todas las otras madres a iniciar o continuar con la lactancia", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa.

Ahora que el mundo comienza la semana de concienciación sobre la lactancia, Tedros afirmó que "los muchos beneficios de dar pecho a los bebés recién nacidos y los niños sobrepasan por mucho los riesgos potenciales de infecciones por el COVID-19".

Consignar que el mismo Adhanom advirtió este lunes que "puede que nunca haya una solución" para el coronavirus COVID-19 pese a los avances reportados en diferentes partes del mundo respecto a vacunas contra la enfermedad.

Según indicó, "varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca".

Con cerca de 18 millones de infecciones y más de 686.000 fallecidos, Tedros recordó que los contagios confirmados se han multiplicado por cinco en los últimos tres meses, y que a falta de vacuna hay que seguir buscando el control de los contagios con múltiples medidas que incluyen el rastreo de casos y contactos.

"Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no toser al lado de otros, llevar mascarilla y reforzar la vigilancia", insistió el experto etíope.