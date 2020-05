Pacientes con isapre: hasta $3,6 millones cuesta hospitalización por COVID-19

24horas tvn

28.05.2020

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las Unidades de Cuidados Intensivos, una persona contagiada por COVID-19 que necesita ventilación mecánica, puede estar como mínimo 10 días conectada a una máquina de este tipo, por lo que las hospitalizaciones suelen ser largas con cuentas con un alto valor.

Según explicó el superintendente de Salud, Patricio Fernández, a el diario Las Últimas Noticias, si un paciente llega con riesgo vital a cualquier clínica del país, debe ser atendido por Ley de Urgencia, es decir, "no pueden negarte la atención porque estás en riesgo vital, no puede pedirte documentos en garantía y no tienes que pagarle nada a la clínica".

¿Cómo es el traslado de pacientes críticos de coronavirus a otras regiones del país? Leer más

Una vez superada la emergencia, la "isapre paga a la clínica y luego el afiliado le tiene que pagar directamente a la isapre. Nunca sale gratis".

Por otro lado, explica que para este tipo de casos existe una "Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), todos los afiliados a isapres lo tienen", la que evitar que los afiliados paguen grandes sumas de dinero.

"El CAEC dice que la cuenta va a estar cubierta y el paciente sólo va a tener que pagar un deducible, que va entre las 60 UF ($1.722.991) y un máximo de 126 UF (3.619.542). No importa el tiempo que esté en la clínica. Es lo único que pagará la persona, independiente de todos los gastos derivados.

El monto final a pagar por el paciente, dependerá de los ingresos que perciba mensualmente. "Depende de los ingresos del paciente, de la cotización que tenga pactada con la isapre. Los que ganan más, tiene que pagar más", aclara la autoridad.

: ¿Falso, verdadero o impreciso?: La "intervenida" proyección de Delight Lab, el caso del senador Quinteros y detenciones en una olla común Leer más

La cobertura se puede activar vía telefónica, correo electrónico o por medio de un familiar, depende de cada prestador de salud, por lo que Fernández llamó a estar informado y buscar este tipo de información en el sitio de cada isapre.

Por último, indicó que "dos isapres hoy están estableciendo un deducible cero, para que la persona no pague nada por COVID-19", Cruz Blanca y Colmena.

Examen PCR

Respecto del examen PCR para detectar la presencia del virus en el cuerpo de una persona, Fernández indica que "todas las Isapres tienen un 100% de cobertura, pero eso es en los centros de salud con los que tiene convenio la isapre".

En caso de que una persona no se realice el test en uno de los establecimientos preferenciales de su isapre, "el precio máximo que pueden cobrarle es de $25.000. Al valor indicado se le debe aplicar la bonificación correspondiente por parte de Fonasa, de la institución provisional o sistema previsional que corresponda".

Ministra Zaldívar por personas bajo la Ley de Protección al empleo: “Van a ser considerados como trabajadores inactivos”

Este miércoles, la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, en entrevista con 24 Horas Central, se refirió a las cifras de desempleo recientemente publicadas por la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago - del Centro de Microdatos de la U. de Chile-, revelando un alza del 8% respecto a marzo del año anterior, quedando en un total de 15,6%, la cual es la más alta en 35 años; además puntualizó información ante las próximas cifras que serán publicadas por el INE.

Ministro Briones: En los próximos meses "vamos a conocer cifras inéditas de caída" en la economía Leer más

En ese sentido la ministra señaló que esta encuesta realizada por la Universidad de Chile, mide los efectos de esta crisis sanitaria en materia laboral hasta el mes de marzo, dónde todavía no estaba activa la Ley de Protección al empleo. "No recoge lo que ocurrió en el mes de abril, cuando era efectiva la ley", indicó Zaldívar.

Asimismo indicó que las empresas se han acogido a esta ley de "manera bastante intensa", agregando que "Tenemos 600 mil trabajadores" que han optado por esta opción.

"Si esta ley no hubiese existido, no quiere decir que todos estos trabajadores hayan sido desvinculados, porque eso no es correcto. Pero, sí, un numero importante de ellas, un número importante de las empresas se verían incapacitadas para pagar las remuneraciones", explicó la ministra.

: Caso Helicópteros: Fiscalía formalizará al empresario Christoph Kaufmann y a otras cuatro personas Leer más

La autoridad además explicó que esta ley fue proyectada para ser efectiva durante seis meses en los que exista esta crisis, y diez para la reactivación económica del país.

De igual forma la autoridad hizo un llamado a la unidad y a buscar consensos para encontrar soluciones de esta crisis. "Tenemos que trabajar todos juntos buscando soluciones y mecanismos para poder encontrar los caminos para poder reconstruir y revitalizar nuestra economía", expresó Zaldívar.

Nuevo Informe epidemiológico: Hombres entre 50 y 69 años son los que más han requerido hospitalización por COVID-19 Leer más

Además de ello, la titular de la cartera indicó que "no todo el país está en la situación equivalente" a la que vive la Región Metropolitana. Esto debido a que "hay actividades productivas que han seguido seguir funcionando", y que gracias a ello se ha podido mantener el abastecimiento.

En esa misma línea, la ministra recalcó la importancia del reporte del INE, el cual revela la situación del desempleo a nivel país y que comúnmente entrega cifras menores que las del informe la Universidad de Chile.

Ante las dudas de cómo serán considerados los trabajadores que se atuvieron a la Ley de Protección al Empleo, Zaldívar explicó que, "estos 600 mil trabajadores van a ser considerados cómo trabajadores pero no activos", explicando que no serán considerados cómo desempleados.