Gobierno: Pacientes Fonasa tienen todos los gastos cubiertos por coronavirus

28.05.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que los pacientes de coronavirus COVID-19 y que pertenezcan al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen todos los gastos cubiertos, incluyendo traslados a clínicas privadas y regiones.

Según afirmó el secretario de Estado, las personas que son beneficiarias del sistema de salud público no incurrirán en ningún gasto si es que deben ser hospitalizados por complicaciones en la enfermedad ocasionada por el virus.

"En la media que la persona es beneficiaria de la salud pública, tiene sus costos cubiertos en la red pública", explicó.

En cuanto a los traslados y derivaciones en el caso de ser necesario, el ministro afirmó que "si la persona es referida por falta de capacidad a un recinto privado es Fonasa quien sigue asumiendo los costos".

Además, "si las personas son trasladadas por indicación de la autoridad también todos los costos son asumidos por el Estado, incluso los de regreso", agregó

"En ese sentido es que tenemos que trasmitir esa tranquilidad a la ciudadanía", puntualizó.

Esto luego que se revelara que para las personas hospitalizadas por COVID-19 en el sistema privado se les está cobrando un deducible que va entre los $1,7 y los $3 millones.

Ministro Jaime Mañalich:

Pacientes con isapre: hasta $3,6 millones cuesta hospitalización por COVID-19

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las Unidades de Cuidados Intensivos, una persona contagiada por COVID-19 que necesita ventilación mecánica, puede estar como mínimo 10 días conectada a una máquina de este tipo, por lo que las hospitalizaciones suelen ser largas con cuentas con un alto valor.

Según explicó el superintendente de Salud, Patricio Fernández, a el diario Las Últimas Noticias, si un paciente llega con riesgo vital a cualquier clínica del país, debe ser atendido por Ley de Urgencia, es decir, "no pueden negarte la atención porque estás en riesgo vital, no puede pedirte documentos en garantía y no tienes que pagarle nada a la clínica".

Una vez superada la emergencia, la "isapre paga a la clínica y luego el afiliado le tiene que pagar directamente a la isapre. Nunca sale gratis".

Por otro lado, explica que para este tipo de casos existe una "Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), todos los afiliados a isapres lo tienen", la que evitar que los afiliados paguen grandes sumas de dinero.

"El CAEC dice que la cuenta va a estar cubierta y el paciente sólo va a tener que pagar un deducible, que va entre las 60 UF ($1.722.991) y un máximo de 126 UF (3.619.542). No importa el tiempo que esté en la clínica. Es lo único que pagará la persona, independiente de todos los gastos derivados.

El monto final a pagar por el paciente, dependerá de los ingresos que perciba mensualmente. "Depende de los ingresos del paciente, de la cotización que tenga pactada con la isapre. Los que ganan más, tiene que pagar más", aclara la autoridad.

La cobertura se puede activar vía telefónica, correo electrónico o por medio de un familiar, depende de cada prestador de salud, por lo que Fernández llamó a estar informado y buscar este tipo de información en el sitio de cada isapre.

Por último, indicó que "dos isapres hoy están estableciendo un deducible cero, para que la persona no pague nada por COVID-19", Cruz Blanca y Colmena.