Para "reabrir" Santiago en agosto: Alessandri pide a vecinos "resistir" cuarentena por todo julio

02.07.2020

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri aseguró que espera que la comuna pueda comenzar a retomar la "normalidad" en agosto luego de la larga cuarentena que ha tenido que pasar producto de la pandemia por el COVID-19.

El 26 de marzo comenzó la cuarentena en Santiago, sumando 105 días en confinamiento, y esta semana fue renovada nuevamente por al menos siete días más, transformándola en una de las zona con la medida más extensa del mundo.

"Es la cuarentena más larga, superamos a Wuhan, a Buenos Aires, a Nueva York", aseveró el edil al Canal 24 Horas., agregando que "ha sido muy difícil, muy complejo, pero gran parte de los vecinos han cumplido".

Frente al largo periodo que los habitantes de la comuna han tenido que pasar recluidos es que el alcalde les pidió un poco más de paciencia con miras a reabrir la comuna.

"El llamado que puedo hacer es a resistir este mes de julio, hacer un esfuerzo mayor para que ojalá una vez que empecemos agosto podamos empezar a abrir la ciudad", expresó.

En miras a ese objetivo es que Alessandri afirmó que se están intensificando los controles por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas para poder detectar "a los porfiados de siempre".

Además, el jefe comunal hizo un llamado al Gobierno a disminuir aún más la cantidad de permisos que se entregan, ya que hay gran cantidad de gente circulando en las calles.

"El 90% de las personas anda con su permiso", afirmó, apuntando a que el problema no es que no tengan permiso, si no que la cantidad que se entregan.

Gobierno mantiene cuarentenas: 63 comunas de Chile estarán bajo confinamiento

El Gobierno informó la mantención de las cuarentenas totales en las 63 comunas de Chile como medida para frenar la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según informó el ministro Enrique Paris, al confinamiento en las áreas se sumarán los cordones sanitarios en Coronel y Lota, instancia que regirá desde este viernes 3 de julio, a las 22:00 horas.

Paris complementó que las autoridades han permitido dar una "preparación de manera temprana, donde se contrataron más de 11 mil funcionarios y se aumentó la capacidad de la red integrada COVID-19 en más de un 700%".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reiteró que la estrategia central se sigue enfocando en el testeo, trazabilidad y aislamiento para captar a las personas que puedan tener el virus.

"Se fortalece el plan de trazabilidad con plataforma y notificación de casos confirmados", añadió.

Revisa las comunas que seguirán bajo cuarentena hasta, al menos, el 10 de julio: