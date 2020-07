Paris afirma que Mañalich "lo hizo muy bien" y no se atribuye "leve mejoría" de casos en Chile

24horas tvn

El ministro de Salud, Enrique Paris cumplió este lunes un mes a la cabeza de la cartera, momento en que se sigue hablando de una "leve mejoría" en los contagios por el COVID-19 y el inicio del proceso de desconfinamiento en algunas regiones del país, sin embargo, dijo no atribuirse la mejora en las cifras.

Según dijo la autoridad en entrevista con La Tercera, su llegada al Gobierno se produjo en un momento complejo de la pandemia, pero remarcó que su antecesor, el ex ministro Jaime Mañalich, "lo hizo muy bien".

"Yo creo que el ministro Jaime Mañalich lo hizo muy bien. Preparó al país muy bien, sobre todo en el tema del testeo, atención en cuidados intensivos, compra de ventiladores, tenemos una de las letalidades más bajas (...) A lo mejor, si él hubiese seguido como ministro también hubiésemos tenido los cambios que estamos viendo en los números", afirmó.

Paris complementó que "me tocó el momento en que las cifras empezaron a bajar, no me atribuyo ese efecto", aclarando que los grandes responsables de esta baja son los funcionarios del área de la salud.

"Aquí no hay coincidencias, es gracias al trabajo del personal y no al trabajo del ministro. Son los funcionarios de salud, los funcionarios de la primera línea, de la atención primaria", recalcó.

Desconfinamiento

Frente al proceso de desconfinamiento, el secretario de Estado aclaró que se tienen que dar una serie de requisitos en cada zona y que por lo tanto la región Metropolitana está muy lejana a eso.

"En Santiago no se puede hablar de desconfinamiento porque primero hay que suspender la cuarentena. Y luego de eso viene un período de transición. No se puede pasar de cuarentena a desconfinamiento", manifestó.

Ante el proceso de transición afirmó que no puede dar fechas. "Los cambios se producirán cuando los parámetros se adapten a las condiciones que nos ha puesto el grupo de expertos de la pandemia o la OMS", puntualizó.

"Los parámetros son bastante estrictos, tienen que ver con trazabilidad, positividad de los test, criterios epidemiológicos y clínicos, cómo está funcionando la red integrada público-privada, la cantidad de test, y un R menor de 1 (contagiosidad), son los que en general tomamos en cuenta. Por eso no se pueden dar fechas. Cuando las regiones o comunas, porque a veces se puede hacer por comunas, cumplan las condiciones, saldrán de cuarentena", sentenció.