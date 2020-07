Paris defiende "leve mejoría": "La patria necesita una luz de esperanza, por qué siempre debe ser negativo"

24Horas.cl Tvn

01.07.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la utilización del concepto "leve mejoría" por parte suya, del Presidente Piñera y otras autoridades centrales, asegurando que "la patria necesita una luz de esperanza, por qué siempre debe ser todo solo negativo".

Según indicó la autoridad, la utilización de dicha frase corresponde a lo que está reflejando el país en la actualidad respecto a la pandemia de coronavirus COVID-19, pero remarcó que esto no implica una baja en la toma de medidas.

"Cuando hablamos de la leve mejoría no referimos a bajar los brazos, debemos seguir trabajando", destacó Paris, añadiendo que estos "incipientes avances" se lograron "no solo por el Gobierno y funcionarios de la salud, sino también por la respuesta que dio la población".

Para el secretario de Estado, "es necesario recalcar y felicitar la labor que ha hecho la población".

"Quiero darle esperanza, un futuro con una leve mejoría a la población, de decir que reconocemos el esfuerzo de quiénes se están sacrificando", complementó.

Finalmente, aclaró que Chile aún está en un promedio nacional de 25% de positividad, y que para dar pie a un avance grande esta cifra debe estar en el 10%, según la OPS.

"Insistimos, es que es leve, una incipiente mejoría", sentenció.

Chile llega a 5.753 fallecidos por coronavirus y contagios superan los 280 mil

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la situación del coronavirus en el país, reportando que en las últimas 24 horas se registraron 65 fallecidos en el Registro Civil, por lo que la cifra total de muertos asciende a 5.753.

En detalle, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se detectaron 2.650 nuevos casos de COVID-19 en el país, por lo que la cifra total de contagiados en lo que va de la pandemia subió a 282.043. De ellos, 245.443 se encuentran recuperados.

Respecto de la “Red integrada COVID-19”, Zúñiga detalló que al día de hoy hay 2.075 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales, 1.720 están con ventilación mecánica y 407 en estado crítico.

Por otro lado, durante las últimas 24 horas se realizaron 10.385 exámenes PCR en la red de laboratorios existentes en el país. Con dicha cifra, el país ha alcanzado 1.120.177.

Este punto fue destacado por el ministro de Salud, Enrique Paris, asegurando que Chile es el país que más test ha realizado a nivel latinoamericano.

Por último, en todo el territorio nacional se cuentan con 151 residencias sanitarias, con 9.653 cupos disponibles, las que están dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar su aislamiento efectivo en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticadas y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de aislamiento.