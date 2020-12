Paris descarta que Chile esté viviendo segunda ola: "Puede producirse si la población no cumple las medidas"

24horas tvn

26.12.2020

Gran preocupación ha despertado en las autoridades el incremento de casos nuevos de contagio que ha experimentado nuestro país en las últimas semanas. De hecho, según el último balance del Ministerio de Salud, se ha tenido un aumento del 37% en 14 días. Sin embargo, el ministro de la cartera, Enrique Paris, descartó que Chile esté viviendo una segunda ola de coronavirus.

"Preparamos semanas atrás una serie de pronósticos en tres diferentes escenarios. Hay que recordar que el 12 - 13 de junio era de 7 mil casos diarios, y no de 2.500 como ahora. Eso no significa que no estamos preocupados, estamos muy preocupados, y por eso hemos hecho llamados reiterados a la población para que se cuide", señaló.

No obstante, Paris advirtió que si bien "las cifras no son iguales a las de la primera ola, sí puede producirse una segunda ola si la población no cumple las medidas".

"La vacuna todavía no es la solución, vamos a tener vacunada al 80% de la población que se requiere a fines de junio. Si se produce una segunda ola lo vamos a reconocer. Nosotros nos adelantamos a esta posibilidad. Hay regiones que están en situaciones más críticas. Estamos trasladando pacientes, se están abriendo camas de intensivos para pacientes con Covid... Sin embargo, a diferencia de la primera vez en este momento solo el 2,5% de los pacientes se hospitaliza en UCI y la edad promedio bajó de 54 a 39 años", detalló.

Escenarios distintos

Consultado por las medidas sanitarias más flexibles, como por ejemplo la apertura de las fronteras, pese al aumento de casos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, explicó que si bien "en estos últimos días hemos ido asistiendo a un incremento de casos activos, y a nivel global hemos tenido un aumento de un 37% en los últimos 14 días, no ha sido homogéneo. Hemos visto que algunas regiones han aumentado en forma significativa, pero en otras han disminuido".

"Hay que señalar que las cifras que registramos hoy día se encuentran bastante lejos de mayo y junio pasados. El escenario es distinto, la forma en que se diagnostican los casos también es diferente, no todos son pacientes sintomáticos como lo veíamos en los meses de mayo y junio. Hoy los pesquisamos de forma mucho más precoz, por lo tanto los escenarios no son del todo comparables", añadió.

"Nosotros nos hemos venido preparando para enfrentar una segunda ola, se ha considerado el crecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos para hacer frente a este requerimiento. Estamos preparados para satisfacer las necesidades de salud en esa materia", finalizó.