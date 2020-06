Paris destaca gestión de Mañalich: "Hizo todo lo posible y se sacrificó enormemente"

Sin embargo, el actual ministro reconoció que "quizás fuimos débiles en la trazabilidad y el aislamiento" además de revelar que la ex presidenta Bachelet lo llamó para felicitarlo por su nuevo cargo.

21.06.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, valoró la gestión hecha por su antecesor, Jaime Mañalich, aseverando que "hizo todo lo posible y se sacrificó enormemente", pero reconoció que "quizás fuimos débiles en la trazabilidad y el aislamiento", situación que se está corrigiendo.

Según dijo la autoridad en entrevista con El Mercurio, Mañalich se fijó en dos ejes: hacer mucho examen y aislamiento, y potenciar la atención de hospitales, lo cual, de acuerdo a Paris, evitó que Chile tuviera niveles más grandes de muertos por la pandemia de coronavirus COVID-19.

"Por eso Chile tiene la letalidad más baja de Latinoamérica, un 1,7. Eso hay que reconocerlo", sostuvo.

No obstante, reconoció que "quizás fuimos débiles en la trazabilidad y el aislamiento", siendo este el énfasis que se está colocando actualmente.

"(Mañalich) hizo una gran labor, era el ministro adecuado para el momento adecuado", agregó.

Paris también narró que la ex presidenta Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada para la ONU, lo llamó para felicitarlo por su nuevo cargo, pero aclaró que no tiene partido político puesto que "he colaborado con distintos gobiernos".

Asimismo, destacó que su intención es que "quiero que re recuerden como un ministro dialogante, que acepta diferencias, porque a mí también me gusta que acepten mis diferencias".

CHILE INFORMA 5.355 NUEVOS CASOS Y 202 FALLECIDOS INSCRITOS

El Ministerio de Salud entregó este sábado un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en el país, informando 5.355 nuevos casos en el país, además de la inscripción en el Registro Civil de 202 fallecidos en la última jornada.

De esta manera, la cifra total de contagiados asciende a las 236.748, mientras que la cantidad de fallecidos sube a 4.295.

Del total de contagiados, se informó que 4.564 manifestaron síntomas, mientras que 418 se consideraron asintomáticos y 373 sin notificar.

Por otra parte, se informó que 1.951 personas se encuentran hospitalizadas por la enfermedad, de las cuales 1.682 se encuentran en ventilación mecánica. En tanto, 416 se consideran en estado crítico.

También se informó que hay 311 ventiladores mecánicos disponibles, al igual que 9.014 habituaciones en las 136 residencias sanitarias que fueron puestas a disposición a lo largo del país.

Finalmente, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseveró que en la última jornada se realizaron 20.080 exámenes de PCR, acumulándose 943.593 test ejecutados desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, Rafael Araos, jefe epidemiológico del Ministerio de Salud, aseveró que hay 3.069 fallecidos que son sospechosos de haber fallecido por coronavirus, cifra que se agregará y considerará en los Informes Epidemiológicos, pero no así al recuento diario.