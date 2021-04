Daza y contagios en el país: "Trabajamos para poder tener las elecciones" en mayo

24horas tvn

27.04.2021

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que se está trabajando para poder controlar el número de casos nuevos de contagios por coronavirus para que así puedan desarrollarse las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo.

En conversación con 24 AM, la autoridad manifestó que "estamos trabajando para poder disminuir los contagios, que hayan más libertades y que podamos realizar las elecciones (..:) Si esto sigue así, vamos a trabajar intensamente para que podamos tener las elecciones".

Por lo mismo, llamó a las personas a seguir con las medidas de autocuidado, más ahora que 10 comunas de la región Metropolitana saldrán de cuarentena este jueves 29 de abril.

"El aforo durante la semana es de máximo cinco personas para una reunión social. Eso significa que si en una cada viven cinco personas, no van a poder invitar a nadie. Si hay una situación particular, en el que viene alguien, ojalá estar afuera, sabemos que es más difícil por el frío, pero si no, siempre ventilar el lugar cerrado", acotó.

Por otro lado, enfatizó en que "tenemos que aprender a vivir en ese nuevo covid", ya que para Daza, mientras antes se haga, más rápido saldremos del confinamiento.

Sobre las comunas que avanzarán a Transición, la subsecretaria sostuvo que "desde hace tres semanas vemos una evolución positiva en número de casos, incidencia, posibilidad, cuántas de estas personas son por búsqueda activa (...) y estas comunas son las que tienen mejores indicadores desde esa mirada positiva".

Respecto de las otras regiones, Daza puntualizó que miran atentamente lo que ocurre en Magallanes, Arica y Atacama, donde han aumentado exponencialmente el número de casos.

CAMBIOS EN FASEDE TRANSICIÓN

Por otro lado, Daza también se refirió a los cambios implementados en la Fase 2 de Transición del plan Paso a Paso.

"Es una etapa más estricta y llamamos a las personas a evitar las aglomeraciones, salir en los horarios donde hay menos riesgo de contagio y ventilar la casa".

En tanto, detalló que "la fiscalización aumentará en estas comunas que van a tener más libertades en la semana. Habrá un aumento importante de la búsqueda de casos, como afuera de las salida de los metros, de los supermercados, donde hay mayor movilidad".

Por último, recordó que con los cambios de aforo, "cada centro comercial tiene que indicar, según los metros cuadrados, cuál es el aforo máximo , y también dentro del centro comercial deben mantenerse las medidas".

Todo lo anterior será fiscalizado en centros comerciales, locales y supermercados por la Seremi de Salud.