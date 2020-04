Paula Labra reemplazará a Rosa Oyarce como seremi de Salud Metropolitana

24horas tvn

17.04.2020

La mañana de este viernes, durante el balance diario que hace el Ministerio de Salud respecto del avance de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país, la subsecretaria Paula Daza anunció que Paula Labra asume como seremi de la región Metropolitana.

Hasta ahora, Labra se desempeñaba como coordinadora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín).

"A partir de hoy, asumirá la seremía de la región Metropolitana, la señora Paula Labra. Es ingeniera comercial, tiene un diplomado en salud pública y actualmente es la coordinadora nacional de la Compín. Paula es quien a llevado la reforma de la Compín durante este último año", precisó Daza.

- Asume como @SeremiSaludRM, Paula Labra, ex coordinadora nacional de COMPIN.

Por último, agradeció a Daniela Zabando, quien asumió como seremi (s) de la región Metropolitana durante las últimas semanas, quien retornará a sus funciones habituales, como seremi de la región de O'Higgins.

Recordemos que el cambio se produce tras la polémica salida de Rosa Oyarce del cargo hace sólo algunos días.

Polémica

Rosa Oyarce, exseremi de Salud de la región Metropolitana, se refirió a su polémica salida de su cargo, asegurando que "no tengo explicaciones de por qué me lo pidieron", revelando que durante el último tiempo en el que se desempeñó "sentí que habían situaciones medias extrañas", aludiendo que habían instrucciones de jefes de gabinete respecto "a que no se podían hacer ciertas cosas".

En entrevista con 24 Tarde, Oyarce aclaró que fue notificada que se le había pedido el cargo, vía telefónica, el día de su cumpleaños, enfatizando que "aquí hay un tema más que con el trato, creo que se ha hecho una transgresión políticamente incorrecta en un período difícil. Yo he sido una persona que lo ha dado todo por la gente, me he volcado a trabajar, incluso en el estallido social estuve día y noche. Los equipos trabajaron siempre responsablemente".

Sobre las razones por las cuales se le pidió su salida, dijo "no tener la explicación", pero destacó que pudo haber influido sus peticiones de cerrar un Compin que presentaba un brote -la cual no fue permitida- y las fiscalizaciones hechas en el Aeropuerto de Santiago. "Yo creo que fue un todo, solo ellos tienen la explicación", añadió.

No obstante, remarcó que durante sus últimas semanas de trabajo antes de iniciar una cuarentena preventiva por coronavirus COVID-19, "sentí que habían situaciones medias extrañas", y sosteniendo que "venían instrucciones de los jefes de gabinetes, de que no se podían hacer ciertas cosas".

"Tuve que bancarme el problema de las licencias médicas guardadas. Arriesgué mi vida por ayudar a la gente que venía del extranjero", prosiguió la ahora ex autoridad, aclarando este miércoles que el ministro Jaime Mañalich le ofreció seguir trabajando dentro de su gabinete.

"Lo estoy analizando (...) la verdad es que depende de muchas cosas (el aceptar)", manifestó.

Finalmente, Oyarce recordó el "gran trabajo hecho durante toda mi experiencia", aclarando que la lealtad es un valor esencial para ella y por lo cual, "yo soy leal al Presidente Piñera, porque él me nombró".