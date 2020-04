Bolsonaro destituye a ministro de Salud de Brasil tras una serie de desencuentros por COVID-19

Agencia Reuters

16.04.2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó este jueves al ministro de Salud Luis Henrique Mandetta, según aseguró el propio exfuncionario a través de Twitter. Esto tras los desacuerdos entre ambos desde hace semanas sobre cómo responder a la pandemia de coronavirus.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e