Presidente Piñera adelanta balance y destaca aumento de camas en inauguración de Hospital Félix Bulnes

12.04.2020

La mañana de este domingo, el presidente Sebastián Piñera, inauguró el nuevo Hospital Félix Bulnes -ubicado en la comuna de Quinta Normal-, lugar en el que adelantó la cifra de nuevos contagiados: 286 casos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 7.213 a nivel nacional.

En la instancia, destacó que se trata de "un gran hospital que atenderá a más de un millón de personas y que permitirá aportar 580 camas, 14 pabellones, casi todas las especializaciones y con una inversión de 187 mil millones de pesos".

Además, agregó que "sabemos que el coronavirus es un enemigo poderoso, cruel, que no respeta a nadie y que puede ser letal para los pacientes más vulnerables (...) comprendemos los temores y las angustias que sufren la mayoría de las familias chilenas".

AHORA – El Pdte @sebastianpinera, junto al ministro @jmanalich de @ministeriosalud, pone en marcha el nuevo Hospital Clinico Félix Bulnes en Cerro Navia @FelixHfb #PlanCoronavirus pic.twitter.com/3bUid0ZXQ3 — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) April 12, 2020

En ese sentido, aseguró que el Gobierno inició muy rápido las gestiones de preparación del sistema de salud para enfrentar la pandemia, por lo que llamó a aquellas voces que recalcan los problemas, a transformarse en un aporte.

"Hay muchas voces que plantean problemas. Claro que hay problemas, cómo no van a haber problemas si estamos enfrentando la amenaza sanitaria más grande que el mundo haya enfrentado en 100 años (...) Hay que unirse para enfrentar los problemas", precisó.

Disponibilidad de camas y ventiladores

Respecto de la cuestionada disponibilidad de camas y ventiladores mecánicos, detalló que "nuestro sistema de salud tenía aproximadamente 38 mil camas, no era suficiente para enfrentar la demanda normal y menos para la demanda por la pandemia".

Por ello, se ha fortalecido la capacidad de camas del país, con la inauguración de nuevos hospitales, pero también con la construcciones adelantadas de centros asistenciales.

Asimismo, en cuando a la disponibilidad de ventiladores mecánicos, precisó que "hay una verdadera guerra en el mundo por los ventiladores", ya que todos los países los necesitan.

A pesar de ello, en el país hay "553 ventiladores disponibles para ir donde se requiera", destacando que estos serán trasladados hacia el lugar que sea necesario para atender a los compatriotas enfermos por COVID-19.

Por último, aseveró sentirse orgulloso "de nuestro país y de nuestros compatriotas. Aunque algunos no respetan las normas (..) la inmensa mayoría está trabajando con unidad, con responsabilidad y solidaridad".

Proyectos de ley humanitarios

En la cita, el mandatario también se refirió a los dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo respecto de los centros penitenciarios que existen en el país.

"Nuestro Gobierno ha presentado dos proyectos de ley. El primero es para hacernos cargo de la situación de hacinamiento y de peligro de contagio (...) y busca conmutar la pena de prisión por una pena de arresto domiciliario total a aquellas personas más vulnerables (...) Es una razón sanitaria y humanitaria", precisó.

Y detalló que por otro lado, está el "proyecto de ley de indulto humanitario, que no distingue por tipo de delitos. Es un proyecto humanitario que busca permitir que aquellas personas que están con enfermedades terminales, que están al borde de la muerte, que hayan cometido delitos comunes o de derechos humanos, puedan terminar sus días en sus hogares, junto a sus seres queridos (...) el derecho a la muerte digna es parte de los valores del cristianismo (...) Espero que ambos sean aprobados", sentenció.

Visita a Plaza Italia

El presidente de la República, Sebastián Piñera, abordó su polémica aparición del pasado viernes 3 de abril en Plaza Baquedano, cuando se fotografió en el emblemático lugar de las movilizaciones sociales.

En entrevista con El Mercurio, Piñera insistió en que se bajó para saludar a los militares y carabineros que se encontraban en el sitio.



"La historia la conté por Twitter. Iba de vuelta a mi casa desde La Moneda. Hacía mucho tiempo que no pasaba por Plaza Italia y decidí bajarme por un par de minutos. Me dio emoción ver la Plaza Italia solitaria, tranquila, vacía. Después de haberla visto tanto tiempo a través de la televisión y, a veces, en los regresos a mi casa, pero desde lejos, cuando pasé por ahí me bajó una emoción muy grande. Y vi a un grupo de militares que estaba guiando el tránsito, y a un grupo de carabineros que estaba colaborando. Me bajé por un par de minutos, saqué una foto, saludé a militares y carabineros, me subí a mi auto y seguí rumbo a casa", comentó.



"Lo que quiero decir es que no cometí ningún delito y ningún pecado; lamento si alguien lo pudo haber mal interpretado. Pero quiero indicar que nadie es dueño de la Plaza Italia, que cualquier chileno tiene derecho a caminar y sacarse fotos ahí", añadió.



Consultado sobre la cuarentena que regía en Providencia en ese momento, el mandatario aclaró: "La cuarentena es para las personas, no para los lugares. Y el presidente, por la naturaleza de su cargo, trabaja todos los días desde muy temprano hasta muy tarde, y en distintos lugares del país".



"Fue una actitud no planificada, me produjo mucha emoción ver la Plaza Italia, Baquedano o de la Dignidad, como quieran llamarla", sentenció.