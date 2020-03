Presidente Piñera anuncia medidas de protección del empleo por COVID-19

24horas tvn

30.03.2020

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la serie de medidas que ha tomado el Gobierno en materia económica para ir en apoyo de las personas que han perdido sus trabajo o han visto reducidos sus ingresos producto de la emergencia sanitaria que vive el país ante la llegada de la pandemiadel COVID-19.

El Mandatario aseguró que "lo que estamos haciendo es proteger a todos los chilenos vulnerables, de manera que todos los que se han visto afectados por esta crisis del coronavirus no estén solos y tengan el apoyo del Estado y de toda la sociedad".

Las medidas anunciadas fueron las siguientes:

1.- Las personas que están desempleadas van a tener acceso al beneficio del seguro de desempleo.

2.-Aquellos que vean sus salarios suspendidos o reducidos también tendrán acceso a los beneficios del seguro de desempleo.

3.- Las personas que tengan ingresos bajos, esto es entre $300.000 y $380.000 se van a ver beneficiados con un subsidio de hasta $55.000 mensuales incorporados en el proyecto de ingreso mínimo garantizado.

4.- Las personas que no tienen ingresos formales se van a ver favorecidos por el bono COVID-19 que incluye a quienes no tienen ingresos formales y no tienen cargas familiares y en los bonos anteriores no habían sido incluidos.

5.- Los trabajadores a honorarios se van a ver beneficiados por el pago anticipado de la devolución de impuestos o por la postergación de los impuestos que tuvieran que pagar.

De esta manera el Gobierno pretende amortiguar los efectos que ha causado en los trabajadores la llegada del virus al país que hasta este lunes tiene a 11 comunas del país en cuarenta y que ha llegado a los 2.449 contagiados y ocho fallecidos.