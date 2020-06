Presidente Piñera: "Nuestro sistema de salud está trabajando cerca de su máxima capacidad"

24horas tvn

02.06.2020

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera recibió 133 nuevos ventiladores mecánicos, de los cuales, 105 fueron donados por empresas nacionales a través de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)., remarcando la importancia de la actual situación que enfrenta el país por la emergencia sanitaria.

"Estamos viviendo las semanas más duras más difíciles desde el punto de vista sanitario, pero también social, producto de la pandemia del coronavirus y de la recesión mundial (...) Nuestro sistema de salud está muy exigido, muy estresado, muy demandado. Está trabajando cerca de su máxima capacidad, pero está respondiendo", indicó el Mandatario.

Presidente @sebastianpinera:



"Estamos viviendo las semanas más duras producto de la pandemia del Coronavirus, y nuestros servicios de salud, especialmente en la RM, están muy demandados, pero están respondiendo y entregando la atención que las personas necesitan". pic.twitter.com/zuliSe0Trw — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 2, 2020

Por ello, indicó que se recibieron "105 nuevos ventiladores mecánicos y 400 nuevos equipos de oxigenoterapia, que han sido donados por empresas de nuestro país, con la coordinación de Juan Sutil, de la CPC (...) Además, estamos recibiendo otros 28 ventiladores" que fueron comprados por el Gobierno.

Además, precisó que estos ventiladores y aparatos de oxigenoterapia, "irán inmediatamente a los hospitales que lo necesitan".

: Mañalich remarca "importancia de reevaluar" decreto por retorno de autoridades tras cuarentena Leer más

Por otro lado, aprovechó la instancia para "apreciar el trabajo que hace el Minsal y cientos de miles de personas que está trabajando para encontrar una solución (...) Como presidente quiero compartir mi gratitud de miles de héroes anónimos".

Por último, afirmó que su "fe y esperanza de que con unidad, vamos a volver a poder a abrazar a nuestros seres queridos y vamos a retomar nuestros sueños".

Chile registra 75 nuevos fallecidos por coronavirus

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la pendemia de coronavirus COVID-19 en Chile, informando que en las últimas 24 horas se reportaron 75 muertes, pero que esto no incluye el nuevo criterio anunciado para los decesos.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la cifra implica que en todo el territorio el número de personas que perdieron la vida a raíz de la enfermedad se elevó a 1.188.

OMS advierte: abuso de antibióticos por pandemia aumentará muertes Leer más

El ministro Jaime Mañalich detalló que al número de personas fallecidas ligadas al virus aún no se le sumó una recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud, sino que dicha instancia se extenderá a partir de este miércoles.

"Esta cifra no incluye el nuevo criterio de PCR pendiente, esto va a ser incluido mañana, y lo que incluye es el numero de personas que hemos tomado exámenes y que estaban retrasados en su informe", aclaró.

No obstante, la autoridad enfatizó que desde el miércoles se incluirán "en el número estadístico a las personas no solo cuando tienen PCR informado positivo, sino también cuando pueden tener un PCR pendiente y que no ha sido informado", sostuvo el secretario de Estado.

Mañalich enfatizó que "esto nos parece en línea con las recomendaciones de la OMS, dando más transparencia en materia de salud pública".

Por su parte, los nuevos contagios diarios se elevaron en 3.527, de los cuales 3.206 fueron sintomáticos y 321 asintomáticos. Asimismo, el total reportado a la fecha de contagios fue cifrado en 108.686 pacientes.

Ministro J. Mañalich:



"Las medidas de cuarentenas funcionan y toma tiempo que tomen efecto"



"Mañana tomaremos decisiones sobre cuarentenas en RM y en otras regiones, para iniciar el viernes a las 22:00 horas. Vemos números favorables en la RM y que vamos en línea correcta" pic.twitter.com/VpcOBnz91P — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 2, 2020

"Con la nueva metodología el número de 21.325 casos activos", añadió Daza.

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, manifestó que actualmente hay 4.347 habitaciones totales en 92 residencias sanitarias en todo el país.

El número de hospitalizados llegó a 1.451 hospitalizados, mientras que 1.202 están en ventilación mecánica. De estos, 326 fueron notificados en estado crítico.