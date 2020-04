Presidente Piñera promulga ley de Protección del Empleo

24horas tvn

01.04.2020

Este miércoles el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó el proyecto de ley de Protección del Empleo, que va en ayuda de los trabajadores que se han visto afectados debido a las cuarentenas y medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19.

Esta ley faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo bajo circunstancias excepcionales y tiene la finalidad de proteger y dar seguridad a los ingresos laborales de las familias.

Con esta ley, ante un mandato sanitario que determine la paralización total o parcial de las actividades laborales o mutuo acuerdo se podrá suspender temporalmente el trabajo en la empresa, pero manteniendo el empleo, el contrato y todos los derechos laborales, como el pago de las cotizaciones por parte del empleador.

Así, se suspende el pago de las remuneraciones por parte de la empresa y el trabajador pasaría a recibir ingresos desde el seguro de cesantía.

"Promulgamos esta ley proteger los empleos y los ingresos de nuestros trabajadores, proteger a nuestras pymes y darle un impulso y un alivio a nuestra economía", dijo el Presidente en la ocasión.

La ley permitirá también la reducción de la jornada laboral en hasta 50%, compensando parte de la disminución de la remuneración de los trabajadores con recursos del Seguro de Cesantía; la suspensión de las relaciones laborales a las trabajadoras de casa particular, accediendo al beneficio de la indemnización a todo evento y prohibirá durante seis meses, o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, las desvinculaciones por fuerza mayor que invoquen como motivo de la pandemia del COVID-19 .

Con esta iniciativa, el Gobierno asegura que se podrán ver beneficiados cerca de 4 millones y medio de trabajadores asociados al Seguro de Desempleo.

"Frente a la pandemia del coronavirus la estrategia del Gobierno se ha concentrado en tres grandes prioridades: primero proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas; asegurar el abastecimiento de bienes y de servicios; y proteger los empleos y los ingresos, ayudar a las pymes a superar esta crisis y darle el mayor impulso posible al funcionamiento de nuestra economía", sentenció el mandatario.

"Este mes de abril va a ser probablemente el más difícil, por eso necesitamos unidad, colaboración, disciplina, el aporte y la solidaridad de todos los chilenos para cuidarnos", concluyó

Esta medida forma parte del plan del Gobierno para la protección del empleo y el impulso de la economía, que significa una inyección de recursos por un total de US$ 11.750 millones.

Alza de isapres

Frente a la alza de las isapres que debía materializarse a partir de este mes, el ministro Mañalich aseguró que el en el Gobierno "hemos analizado durante las últimas semanas, no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios, el estado de Excepción permite algunas cosas, no todas", indicando que no es posible intervenir en esta materia, como había sido sugerido por algunos sectores.

"Lo que sí quiero señalar es que en primer lugar, nosotros, el superintendente de Salud entregó en el mes de enero una información técnica, respecto de cuál podía ser el alza máxima que las Isapres podían pedir en este reajuste del precio base del plan complementario (...) Sabemos que todas ellas quedaron bajo el margen que había calculado al Superintendencia", agregó.

A pesar de todo lo anterior, el Presidente Sebastián Piñera mandató que la autoridad sanitaria conversara con las aseguradoras "para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que estas alzas no se materialicen. Estamos a la espera de las diligencias que se están haciendo", aseveró.

Por último, expresó que esperan poder entregar buenas noticias para toda la comunidad durante la jornada de este miércoles.

Recordemos que siete de las nueve isapres del sistema de salud anunciaron que reajustarán sus precios bases en el próximo proceso de adecuación de contratos.