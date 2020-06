Presidente Piñera promulga ley que entrega el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0

24Horas.cl Tvn

21.06.2020

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este domingo la ley que permite la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, beneficio destinado para ir en ayuda de las personas y hogares con ingresos informales o formales insuficientes que se han visto afectados por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Alcalde de Puente Alto pide "intervenir el transporte público" en Santiago para frenar contagios Leer más

Según informó la autoridad, la instancia apunta a la "nueva red de protección social" que se han generado en los últimos cuatro meses para ir en apoyo de la ciudadanía afectada por la emergencia sanitaria.

Asimismo, el Mandatario remarcó que el beneficio "fortalecerá y complementará" las cifras del primer IFE que ya está en curso.

"Complementa los ingresos propios para satisfacer las necesidades básicas de las familias", añadió el jefe de Estado.

Sostuvo también que "también van a recibir este ingreso aquellas personas que tienen una pensión básica de invalidez y que también pertenezcan al 80% más vulnerable".

LEY QUE AYUDA A QUIENES "BOLETEAN"

La autoridad también anunció la promulgación de la ley "que protege los ingresos de 1.200.000 trabajadores que son independientes y emiten boletas de honorarios".

Con el fin de apoyar a más personas a sobrellevar esta difícil emergencia, el Pdte @sebastianpinera promulgó esta mañana dos importantes proyectos: el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y un beneficio para los trabajadores que emiten boletas a honorarios 👏🏼 #JuntosPorChile pic.twitter.com/ODqMYdu7Cg — Alejandra Candia Díaz (@_alecandia) June 21, 2020

Esta ley permitirá resguardar los montos que reciben estos ciudadanos afectados por la emergencia, con el siguiente detalle:

Un subsidio que cubrirá el 70% de la caída de los ingresos, para quienes tengan rentas inferiores a $320 mil, mientras que habrá un porcentaje menor cuando el trabajador tenga ingresos mayores.

Préstamos preferentes, con tasas de interés 0 y períodos de gracia de un año, para que estos trabajadores puedan complementar sus ingresos.

El Presidente también señaló que a la fecha ya se entregó la caja de alimentos en 1.580.000 hogares de la región Metropolitana, sumando más de dos millones en el resto del país.

QUIÉNES RECIBIRÁN EL INGRESO 2.0

Existen tres grupos de personas, los cuales fueron agrupados de acuerdo a sus calificaciones tanto en el Registro Social de Hogares (RSH) como en el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE).

GRUPO 1

Podrán acceder al 100% del beneficio:

Mayores de edad sin ingresos formales

Pertenecer al 90% más vulnerable según Registro Social de Hogares

Pertenecer al 80% más vulnerable durante la emergencia según el Indicador Socioeconómico de Emergencia

GRUPO 2

Se buscará suplementar la diferencia para llegar a los $100 mil por persona para quienes:

Pertenezcan al 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares

Hasta el 80% más vulnerable durante la emergencia en el Indicador Socioeconómico de Emergencia

Mayores de edad con ingresos informales y formales que no superen el aporte

GRUPO 3

Podrán acceder al segundo y tercer pago quienes:

Estén dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares

Tengan al menos un integrante del hogar mayor de 70 años con Pensión Básica Solidaria

CARACTERÍSTICAS

Será un complemento a los ingresos formales de la familia para garantizar un monto de hasta $100.000 por persona para una familia de 4 personas.

Conoce las medidas del gran acuerdo transversal que fue sellado hoy, para proteger los ingresos, fomentar la inversión y recuperar la economía. #JuntosPorChile. pic.twitter.com/RyvQNPFJFf — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) June 14, 2020

Es decir, será compatible con los beneficios de ley de protección del empleo, seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, las pensiones contributivas y no contributivas; se computará considerando un criterio de complemento a los ingresos actuales del grupo familiar. Esto permitirá incluir a feriantes, coleros, pescadores artesanales, pirquineros, trabajadores a honorarios, trabajadoras de casa particular etc., independientemente de su fuente de ingreso, en la medida que sean elegibles para el beneficio. Con esto se buscará ampliar la cobertura del beneficio y así ayudar al confinamiento.

En esta oportunidad, no será decreciente y se mantendrá según vaya evolucionando la pandemia en el país. Por el momento, se asegura que en junio y julio, se otorgará el 100% del beneficio, mientras que en agosto se considerará el equivalente al 80%, el que se podrá incrementar al 100% si las condiciones sanitarias así lo ameritan, pero la situación se evaluará mes a mes.

CUÁNTO ENTREGA EL NUEVO INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Para familias de más de 4 integrantes seguirá la progresión que se detalla en la siguiente tabla (misma contemplada en la ley actual).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, detalló que por cada persona adicional de la familia, a partir del cuarto integrante, el monto adicional se va reduciendo en la misma proporción que se está aplicando en la ley actual, tal como se expone a continuación:

1 integrante: $ 100.000

2 integrantes: $ 200.000

3 integrantes: $ 300.000

4 integrantes: $ 400.000

5 integrantes: $ 467.000

6 integrantes = $ 531.000

7 integrantes = $ 592.000

8 integrantes = $ 649.000

9 integrantes = $ 705.000

10 integrantes o más = $ 759.000