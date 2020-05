Primer ministro contagiado: Alfredo Moreno da positivo en test COVID-19

El titular de Obras Públicas señaló que "afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen".

25.05.2020

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó que dio positivo en el test PCR de COVID-19, y se convierte en el primer secretario de Estado con la enfermedad.

Según informó la autoridad, durante este lunes fue notificado de los resultados de su examen, dando cuenta que la información confirma que padece la enfermedad.

Asimismo, indicó que de momento no ha presentado síntomas por el virus, y que se mantendrá en cuarentena al interior de su hogar.

Recordar que Moreno llevaba varios días en confinamiento luego de que comunicara la realización de un test.

"He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", dijo la autoridad.

— Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020

GOBIERNO POR DUDAS EN ENTREGA DE DATOS: "CHILE ENTREGA INFORMACIÓN CONFIABLE"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aclaró durante el balance diario que las cifras entregadas por el Gobierno son completamente confiables, lo que fue ratificado por la Universidad de Johns Hopkins.

Según el secretario de Estado, un artículo publicado por la prestigiosa casa de estuidos "decía que tenían preocupación por la confianza de los datos entregados en los países de Latinoamérica excepto en tres países, uno de esos es Chile"

"La Universidad de John Hopkins publica que no tiene ninguna duda que los datos que entrega Chile corresponden a la verdad", manifestó el secretario de Estado, agregando que "Chile, de acuerdo a John Hopkins , entrega una información confiable".

Esto luego que se existieran dudas respecto a las estadísticas entregadas por el Gobierno, lo que se sumó a publicaciones que darían cuenta de una posible falta de confiabilidad en la situación comunicacional de América Latina respecto al virus.