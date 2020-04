Primera doctora china que alertó sobre el COVID-19 está desaparecida

24Horas.cl Tvn

02.04.2020

Medios internacionales reportaron durante las últimas horas la desaparición de la doctora china Ai Fen, quien se desempeñaba en el Hospital Central de Wuhan y quien fuera una de las primeras voces que alertaron sobre la propagación del coronavirus en diciembre del año pasado.

Además, la directora de Emergencias del recinto había denunciado presiones de parte del gobierno de Xi Jinping, para que no alarmara sobre la enfermedad. Debido a este conflicto, no pocos son los que sospechan que pudo haber sido detenida en represalia.

A Wuhan doctor speaks up.



On Dec 30, Ai Fen took a photo of a patient’s test results and circled “SARS coronavirus” in red.



She alerted colleagues and reported to superiors bc she’d handled similar cases. Eight doctors shared the photo and were later summoned by the police. pic.twitter.com/q6OwbA5Z9n