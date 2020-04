Prohíben consumo de carne de perro y gato en ciudad de China

24horas tvn

03.04.2020

El Parlamento Nacional de China continental prohibió el comercio y consumo de “animales salvajes” como una medida para detener el avance del coronavirus.

En ese marco que, a partir del 1 de mayo, los habitantes de Shenzhen no podrán comer carne de perros y gatos.

Pese a que aún se desconoce el origine oficial del virus del COVID-19, las primeras aproximaciones apuntan que estaría relacionado con esta práctica en alimentación.

Shenzhen es la quinta ciudad más grande del país, con alrededor de 13 millones de habitantes.

Activistas de los derechos de animales explicaron que “A diferencia de la aprobada por el gobierno nacional, la de Shenzhen es una prohibición permanente del consumo, la cría y la venta de vida silvestre, como serpientes, lagartos y otros animales salvajes para consumo humano, con fuertes multas de hasta 150.000 yuanes”, celebrando esta medida.

