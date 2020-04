Providencia: ordenanza municipal sancionará a personas por ruidos molestos

24horas tvn

17.04.2020

Debido a los ruidos molestos que se han estado produciendo por la noche en la comuna de Providencia, desde que se terminó la cuarentena total, se aprobó una ordenanza municipal que pretende disminuir las actividades que provocan molestias en edificios y condominios.

"La comunidad a través del comité de administración será sancionada conforme al artículo octavo de la presente ordenanza cuando los administradores de la copropiedad, conserjes u otro personal de la misma impida la identificación del o los infractores a esta ordenanza", precisa la ordenanza.

Por lo anterior, el Concejo Municipal autorizó a sancionar a quienes no presten colaboración para lograr identificar a las personas que provoquen ruidos molestos, arriesgando una multa que va desde 3 a 5 UTM, la que será sumativa.

Además, se le pasa la multa a la comunidad por no permitir el ingreso y en caso de identificar al infractor, se le multa también.

Sosafe

Por otro lado, para facilitar el modo de realizar las denuncias y no colapsar la línea de emergencias propia de la comuna (1414), los vecinos podrán reportar los ruidos molestos a través de la app Sosafe.

Al abrir la aplicación, la persona deberá seleccionar la opción de "Ruidos Molestos" y gracias a la creación de un reporte con geolocalización, éste será recibido por el departamento de fiscalizadores del municipio.

Nuevo balance en Chile por coronavirus

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación en Chile del coronavirus COVID-19, informando que el número de contagios subió a 9.252, siendo 445 más que en el último reporte. Asimismo, el número de fallecidos se elevó en 11 casos, llegando a un total de 116 en todo el territorio.

Según informó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, las víctimas fatales corresponden a personas de las siguientes zonas:

3 de la región Metropolitana

3 del Maule

1 de Arica y Parinacota

1 de Los Lagos

1 de Ñuble

1 de La Araucanía

1 del Biobío

Jaime Mañalich, ministro de Salud, explicó que mientras no haya una vacuna disponible "esto será un tema para largo".

"Lo mínimo que uno puede estimar de este coronavirus, en ausencia de vacuna, es que tendremos varios años que este virus se encuentre con nosotros", añadió el secretario de Estado.

Asimismo, Daza indicó que Paula Labra asumirá la jefatura en la Seremi de Salud Metropolitana, reemplazando a la ahora ex autoridad Rosa Oyarce.

Respecto a la campaña de vacunación contra la influenza, la aludida dijo que en el primer mes de la instancia se logró la inoculación del 80% de la población de riesgo.

Subsec @arturozunigaj | Balance #COVID_19



▪️ 5.449 exámenes (103.873 total - Tasa de positividad 9%)

▪️ 385 hospitalizados

— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 17, 2020

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, complementó que en Chile se realizaron a la fecha 103.873 exámenes, dando una tasa de positividad de 9%.

Finalmente, existen 385 pacientes hospitalizados y actualmente hay 579 ventiladores mecánicos disponibles.

Multas por no utilizar mascarillas

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió esta mañana a la publicación del decreto en el diario oficial, que obliga a las personas a usar mascarilla en lugares cerrados con más de 10 personas, en todo lugar público, ascensores y transporte remunerado.

"Hacemos un llamado a la responsabilidad personal (...) Es importante que aquellas personas que no cuentan con una mascarilla y no pueden comprarla, pueden fabricarla (...) También es importante cómo manipular la mascarilla. Y el uso de otros elementos de cuidado personal como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social", precisó Danza.

Inicio de uso obligatorio de mascarillas | ¿En qué lugares?



— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 17, 2020

En ese mismo sentido, aseguró que la mascarilla disminuye la probabilidad, pero no evitar la transmisión del virus.

Respecto de las multas que se aplicarán a las personas que sean sorprendidas incumpliendo este decreto, Daza aseguró que pueden superar los dos millones de pesos. "Las sanciones en caso de que una persona no use la mascarilla en este tipo de lugares, se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción. Esperamos no tener que aplicar esta multa", aseveró.

Por lo anterior, indico que será la autoridad sanitaria la encargada de fiscalizar que se cumpla con esta normativa y, además, posee la facultad para poder multar a las personas.