Pupitres a dos metros de distancia y menos alumnos por sala: Las alternativas que maneja el Gobierno para el regreso a clases

24horas tvn

20.04.2020

La mañana de este lunes, la vocera de Gobierno , Karla Rubilar, se refirió a la decisión tomada por el Presidente Sebastián Piñera de postergar el inicio de clases presenciales, precisando que sólo se tomará esa determinación cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

En ese sentido, la autoridad indicó en entrevista con 24AM que “hay papás que, incluso arriesgando perder el año, tienen las condiciones para no mandar a clases a sus hijos, pero también es cierto que hay otros papás que no tienen esa posibilidad (…) No tenemos condiciones igualitarias”, por ello, es necesario pensar en una fórmula segura para que los estudiantes regresen a las aulas.

Encuesta Cadem: 91% no está de acuerdo con volver a clases presenciales durante el mes de mayo Leer más

“Tenemos que ir viendo cómo conjugar el tema sanitario, con el regreso a clases (…) Tenemos que generar un mecanismo gradual para el regreso a clases y tiene que ser aprobado por el comité de expertos”, indicó.

Debido a lo anterior, Rubilar adelantó que se está pensando en que algunos cursos entren primero a clases, diferir horarios para evitar aglomeraciones tanto en los establecimientos como el transporte público, jornadas de ingreso escalonadas, además de tener a menos alumnos por clase para que entre cada pupitre existan dos metros de distancia, entre otros.

Todo lo anterior es para cuidar la salud de los alumnos, pero también “para poder entregarle la seguridad a los papás de que sus hijos están seguros al mandarlos a clases (…) Vamos a trabajar para que ese ingreso gradual tenga cierta tranquilidad para los padres, para que los envíen”.

: Presidente Piñera anuncia que el Gobierno decidió postergar el regreso a clases: Será gradual desde mayo Leer más

Por último, indicó que todos los chilenos deben aprender a vivir esta "nueva realidad" que implica el coronavirus y que, tomando todas las medidas, se debe retomar la vida normal. "Esa nueva fórmula de vida es lo que tenemos que ir construyendo entre todos. La vida no se puede apagar y volver a prender por el coronavirus", sentenció.

Funcionarios públicos

Respecto de la polémica decisión adoptada del retorno de la mitad de los funcionarios públicos a la normalidad de sus funciones, la vocera Rubilar enfatizó en que "queremos que paulatinamente y de forma muy gradual, vaya volviendo la mitad".

Por las críticas que han surgido, la autoridad aseguró que "esto es no entender bien qué es lo que estamos haciendo". Por lo mismo, recalcó que sólo retornarán a sus funciones aquellos funcionarios que realizan trabajos que no se pueden seguir haciendo de forma remota. Por ello, se dejará fuera "a todo nuestros funcionarios públicos que son de la tercera edad, mujeres embarazadas, con enfermedades crónicas, que tienen hijos pequeños y que no tienen con quien dejarlos".

"Como buenos servidores públicos, necesitamos que estén ahí, para evitar aglomeraciones y para atender a la población más vulnerable", enfatizó.

Dichos del ministro Mañalich

Por último, al autoridad se refirió a los dichos emitidos por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien indicó que la prensa "vende a base de mentiras", debido a una entrevista publicada por el diario La Tercera al embajador chino, Xu Bu, quien indicó que no hubo una donación de China hacia nuestro país de ventiladores mecánicos.

Embajador de China en Chile: “No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores" Leer más

Rubilar aseguró que cualquier autoridad, ya sea de Gobierno o pública, que desvíe el verdadero foco de la pandemia, que es cuidar la salud de la ciudadanía, equivoca el rumbo. Asimismo, indicó que como Ejecutivo destacan la labor de la prensa y agradecen la difusión de la información necesaria para que las personas se informen sobre la pandemia.