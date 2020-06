Qué es el estado de "hibernación" para Santiago propuesto por Espacio Público

24horas tvn

16.06.2020

Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público, explicó el concepto de "hibernación" propuesto por Espacio Público en Santiago con el fin de frenar los altos índices de contagios y fallecidos en la zona por el coronavirus COVID-19.

Según explicó a 24 Tarde, “la palabra cuarentena puede tomar distintas acepciones. Esa cuarentena no se ha hecho lo estricta que se necesita para disminuir el nivel de movilidad que se necesita para disminuir la curva de contagios y darle un respiro a la red asistencia”.

Por ello, la hibernación “no es un término técnico, sino que la cuarentena actual se vuelva más estricta”.

A lo anterior agregó que según el documento publicado, aumentó “diariamente los niveles de movilidad en la ciudad, los que lleva aparejado un aumento en el volumen de los contagios. Los contagiados hoy van a significar demanda hospitalaria y hoy ya no cabe más gente. Es necesario frenar la curva hoy, para que el sistema tenga un respiro y pueda funcionar”.

Por ello, se hizo dicha recomendación en relación a prácticas que se han adoptado en otros países. "Hay demasiadas empresas funcionando y por eso la idea de hibernación es razonable, que la ciudad entre en el funcionamiento mínimo para sostener una cuarentena (...) Con el nivel de contagios y de positividad, la verdad es que no tenemos cómo saber quién está contagiado y quién no. La única manera de poder enfrentar esta epidemia en Santiago es poner medidas que no distingan entre enfermo y no enfermos y eso es un buque que ya partió".

Respecto del tiempo estimado para este estado de "hibernación", Pardow sostuvo que "depende de información a la que nosotros no tenemos acceso, pero cuando uno mira otros países, pareciera ser entre dos semanas y un mes, ese es el rango".

Ministro Paris por posible "hibernación" para Santiago: "Estamos llanos a escuchar todas las posibilidades"

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que todas las propuestas serán escuchadas y analizadas según corresponda, esto a raíz de la idea de Espacio Público de un posible estado de "hibernación" para la región Metropolitana.

"Todas esas propuestas que tienen que ver con la toma de decisiones de cuarentenas, hibernaron, toque de queda, se manejan los días miércoles en el comité ampliado que dirige el Presidente", precisó.

"Las medidas se determinan basados en la evidencia. Nosotros estamos llanos a escuchar todas las posibilidades, medir su impacto sanitario y social".



Además, enfatizó que la toma de decisiones se basa en la evidencia científica y que como ministerio, "estamos llanos a escuchar todas las posibilidades, evaluarlas, valorarlas, ver cuál es el impacto en salud, pero también cuál es el impacto social de las medidas".

En cuanto a las próximas medidas que se adoptarán para reducir el número de contagios, se darán a conocer este miércoles.

Por último, agradeció la tramitación rápida de la modificación al Código Penal, que endurece las condenas de cárcel para quienes violen la cuarentena o cualquiera de las medidas sanitarias adoptadas durante la crisis.

"Si se siguen manteniéndolas tasas altísimas de circulación, habrá que buscar otras formas de aumentar el control", finalizó.

Estudio

"Con las cifras de hoy, hemos alcanzado un nuevo peak en los promedios móviles de nuevos casos (5799) y de positividad a nivel nacional (31.4%). Las defunciones reportadas la última semana ascienden a 1098, con un promedio de 157 decesos reportados cada día", esta es uno de los antecedentes que trae el tercer informe del centro de Estudios Espacio Público sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país.

"Esta es una situación insostenible por sus consecuencias en el sistema de salud, en la salud de la población y en pérdida de vidas. Llamamos a las autoridades a reaccionar con firmeza, pidiendo a la población su máximo sacrificio y solidaridad para evitar una debacle. El mensaje de la comparecencia de hoy dio el mensaje correcto", indican los autores del reporte actualizado, haciendo hincapié en la alta tasa de positividad existe en el país sobre los contagios de coronavirus.

Indican además que "se detectaría más del doble de contagios si se contara con suficientes tests para alcanzar una positividad inferior al 15%; aun triplicando la capacidad de testeo, la positividad estará lejos del 5%".

Para disminuir la tasa de posibilidad, indican que "habrá que agregar estrategias para mejorar la trazabilidad y reducir el número de contagios", además de "lograr niveles de acatamiento de las cuarentenas mucho mayores".