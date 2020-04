Recién nacida se convirtió en la víctima más joven del coronavirus en Louisiana

24Horas.cl Tvn

06.04.2020

Este lunes se confirmó el fallecimiento de una recién nacida a causa del coronavirus en Louisiana, Estados Unidos. La lactante logró vivir a penas un día luego de que su madre entrara en labores de parto prematuras al estar conectada a un ventilador artificial.

De acuerdo a lo que confirmaron autoridades la recién nacida se convirtió en la víctima más joven en el estado de Louisiana hasta este lunes, por la enfermedad consigna DailyMail.

El forense de la parroquia de East Baton Rouge, Beau Clark, señaló que el fallecimiento se debió a causa de su prematuridad extrema y que tanto él como el epidemiólogo del estado acordaron que su muerte se sumaría a la lista de fallecidos a causa del COVID-19.

En ese contexto, señaló que la madre de la menor se encuentra viva, pero no entregó más detalles de su estado. Además indicó que la menor hasta el momento no ha dado positivo por coronavirus, pero que de igual forma se contabilizará como un fallecimiento a causa de dicha enfermedad.

Esto ya que según explica Clark, si la madre no hubiera tenido COVID-19, "probablemente no habría tenido un parto prematuro y habría habido un resultado diferente. Este es un caso increíblemente triste".

"Si ella no hubiera sido COVID-19 positiva, no hubiera necesitado asistencia respiratoria, no hubiera tenido dificultad para respirar e hipoxia asociada con el virus, probablemente no habría entrado en trabajo de parto prematuro y habría habido un resultado diferente", añadió el profesional.

Cabe recordar que este no es el primer caso de un recién nacido que fallece a causa del virus en Estados Unidos, ya que en Connecticut se registró el fallecimiento de un lactante de tan solo seis semanas.

Actualmente en Estados Unidos se han registrado más de 10 mil fallecidos y más de 360 mil contagiados en suelo nortemericano.