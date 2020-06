Rectores piden solución urgente para estudiantes que no pueden pagar aranceles

Agencia Aton

27.06.2020

En el contexto de la pandemia por el coronavirus, los rectores de las universidades estatales están preocupados por los miles de estudiantes y sus familias que no pueden pagar los aranceles. Esta situación, afirmó el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, "requiere una solución a través de políticas públicas urgentes".



“Hoy más que nunca se hace necesario poder conversar con el Gobierno para tener un mecanismo de financiamiento, pensando especialmente en los estudiantes. Creo que el tema radica fundamentalmente en la posibilidad de que los estudiantes tengan financiamiento en sus estudios”, expresó Rojas.

La autoridad universitaria explicó que si las casas de estudios superiores se ven obligadas a reducir gastos, por ejemplo en capital humano, sería contraproducente, porque justamente afectaría la calidad de los académicos y todo el personal que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales de Chile.



En el Congreso se discute una propuesta que apunta a que los estudiantes puedan postergar el pago de sus aranceles por 180 días. Si esta medida se concreta, advirtió el rector, significaría un impacto de unos 100 mil millones de pesos en las instituciones del Cruch.



“Desgraciadamente las posibilidades de rebajar costos para las universidades es muy reducida, porque se trata de capital humano altamente avanzado del que no podemos prescindir. Son técnicos, administrativos calificados, profesores de alto nivel que debemos cuidar, son nuestro staff académico y lo debemos mantener porque en ello radica la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros estudiantes”, indicó el rector, quien integra el directorio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).



Rojas añadió que “las familias son las que hoy día están con dificultades económicas y que no pueden pagar los aranceles de sus hijos. Es importante que el apoyo vaya fundamentalmente a quienes hoy día estudian en la universidad y que no pueden financiar sus estudios. Ese debe ser el foco de la política pública".



"Yo creo que el apoyo debe ser dado fundamentalmente para financiar los aranceles de esos estudiantes que hoy día tienen una situación muy compleja desde el punto de vista laboral de sus padres o de ellos mismos, porque hay miles que pagan ellos mismos sus estudios”, concluyó.

Ministro Blumel anuncia querella contra responsables del jardín infantil que funcionaba en Maipú

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el Gobierno presentará una querella contra los responsables del funcionamiento del jardín infantil y sala cuna “Creando”, de Maipú, que hoy fue descubierto funcionando y con niños en su interior, pese a la cuarentena por el covid-19.

Esta mañana, los administradores del establecimiento se defendieron mostrando un permiso de la empresa de alimentos “Fruna” para operar.

El jefe de gabinete apuntó que "las normas y las leyes están para cumplirse, por lo tanto, cuando hay personas que incumplen las leyes o las normas, lo que corresponde es que se investigue y se sancione".

"La denuncia que se conoció de un jardín infantil que estaba funcionando en forma ilegal -añadió- es muy grave, porque se expone la salud no solo de las personas que trabajan ahí, sino que también de los niños y niñas que están en ese lugar".



El secretario de Estadio advirtió que “esa denuncia, que se va a canalizar a través de la autoridad sanitaria y también a través de una querella o una acción penal para ejercer las responsabilidades, esperamos que tenga, si es el caso, las sanciones más intensas que contempla la ley".

“La ley que endurece las sanciones sanitarias establece en un artículo que quienes obliguen a sus trabajadores a realizar sus funciones incumpliendo la norma sanitaria, están cometiendo un delito", añadió.



"Por lo tanto, un llamado no solo a la ciudadanía, sino que también a todos los empleadores y a cada uno de los ciudadanos de este país a cumplir con responsabilidad, como debe ser, las normas y las leyes que nos rigen", concluyó.