Reportaje afirma que China ocultó información y que primeros casos de coronavirus fueron mucho antes de lo oficial

10.04.2020

La cadena de televisión norteamericana NBC News, reveló en una investigación que el régimen chino habría ocultado el nacimiento de la pandemia del COVID-19 y que el sistema de salud de Wuhan ya estaba colapsado en noviembre del 2019.

Según dicho reportaje, Beijing informó el 31 de diciembre a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que una nueva cepa viral había nacido en aquella ciudad pero mintió al asegurar que ya estaba bajo control y sin ninguna posibilidad de que fuera a expandirse.

Así, NBC News accedió a documentos de agencias de inteligencia americanas que revelan que el sistema sanitario de Wuhan ya estaba con incremento importante de pacientes debido a enfermedades respiratorias, sin embargo, a todos se les trataba por una neumonía, sin detectar que se trataba de coronavirus.

No obstante, los informes de inteligencia no fueron concluyentes y por eso no fueron informados a la Casa Blanca en su momento, más allá de que habían medios chinos como South China Morning Post que informaron que desde el 17 de noviembre pasado ya se sabía de la existencia del virus.

NUEVA YORK

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que el 34% de las 3.602 personas que hasta este miércoles, 8 de abril, habían perdido la vida en la ciudad por Covid-19, eran integrantes de la comunidad hispana.

Los datos oficiales de la Alcaldía exponen, según el funcionario, "una disparidad flagrante". Esto también lo confirma que otro 28% de los muertos, pertenecían a la comunidad negra. Mientras las muertes de estadounidenses blancos y de personas de ascendencia asiática son del 27 y 7 % respectivamente.

De Blasio indicó que una de las barreras que enfrentan muchos hispanos en Estados Unidos es la del idioma, y por ello anunció que se lanzará una nueva campaña de información sobre el Covid-19 en 14 idiomas.

El alcalde también habló de la vulnerabilidad que viven muchos inmigrantes, algunos de ellos porque no tienen los documentos y autorizaciones para permanecer en Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones de la Alcaldía, alrededor de un millón de residentes de Nueva York son inmigrantes indocumentados que no cuentan con seguro médico.