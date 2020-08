Retención del 10% por pensión impaga: módulo móvil permitirá denunciar amenazas a mujeres

24horas tvn

04.08.2020

Debido a la posibilidad de que el Tribunal de Familia decrete la retención del retiro el 10% desde las cuentas personales de las AFP por mora en la pensión alimenticia, varias han sido ya las mujeres que han denunciado amenazas por parte de los deudores.

Por ello, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género habilitó un módulo móvil con el que buscan entregar ayuda legal para denunciar estos hechos, así como también orientar a las mujeres para que soliciten la retención de los fondos.

En ese sentido, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett llamó a las mujeres a denunciar los hecho y a no tener miedo. "Le pedimos a todas las mujeres de Chile que no tengan miedo, que no se sientan sola, nosotros las estamos acompañando. Este es un derecho de nuestros niños, es una obligación de nuestros padre (...) Incumplirle a los hijos es más fácil que deberle a una casa comercial o a un banco".

Por lo mismo, enfatizó que "no puede ser que la mujer siga siendo víctima de estos hechos. Aquí se va a resguardar la identidad de las personas".

Por otro lado, el alcalde de Las Condes, comuna en la que está habilitado el módulo móvil, aseguró que muchas de las denuncias son para que las mujeres retiren la demanda, ya que sino, el afiliado no pedirá el retiro del 10%. Por lo mismo, llamó al Congreso a aprobar el proyecto que permite el retiro del ahorro sin la necesidad de que el afiliado solicite su porcentaje.

Este martes, la Comisión de Constitución vota el proyecto que permite la retención del retiro del 10% desde los fondos personales de las AFP, sin la necesidad de que sea el afiliado quien decida retirar o no su dinero ahorrado.

En ese sentido, la abogada de familia Roxana Rodríguez, explicó a 24 AM, que hoy el pago por deuda alimenticia "está entregado a la voluntad del afiliado de retirar o no este" y que, por o mismo, se busca que "el padre que tenga deuda de la pensión de alimento, se retire de forma automática".

En ese mismo sentido, aseveró que "la reforma tiene un tope. Hay deudas de pensión que básicamente no se van a poder cubrir en tu totalidad, pero si hoy logras retenerle a un deudor 4,3 millones, es bastante".

De aprobarse la iniciativa, sería el Tribunal de Familia el que solicitaría que se giren los fondos ahorrados en las cuentas individuales de la AFP y que se abonen para liquida la deuda.

Respecto de los posibles trámites, Rodríguez argumentó que hoy se están dando los plazos para que el dinero logre retenerse antes de ser entregado. "El Tribunal en general está dictaminando una medida cautelar de retención de los fondos. Se va a retener el ahorro en la AFP, mientras se resuelve si hay deuda o no, de pensión de alimentos. Tiene que revisarse (...) Si el deudor debe 1 millón de pesos, no se le tiene que retener $2 millones", aseveró.

Por último, respecto de la retención de dinero en el Bono Clase Media, la abogada explicó que aunque son figuras distintas, se pueden solicitar las dos de forma paralela: "Las figuras son distintas, por la misma solicitud se podrían pedir las dos a la vez. No depende de cuántos beneficios tenga, sino que cuál es su deuda". Y en ese mismo sentido, "deberían retenerse las dos".

Por ello, llamó a las personas a efectuar las solicitudes: retención del retiro del 10% y también de la ayuda estatal.