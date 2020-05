Ricardo Lagos: “Porque hay una pandemia, es más importante que nunca este debate constitucional"

24horas tvn

29.05.2020

El expresidente Ricardo Lagos, aseguró que a raíz de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro país, es más importante que nunca que se realice el debate por una nueva Constitución.

Así, en conversación con el diario La Tercera, Lagos aseveró que “porque hay una pandemia, con todas las implicancias que ello tiene, es más importante que nunca este debate constitucional", argumentando que "se tiene que mantener el compromiso de intentar hacer una reforma constitucional que nace de la voluntad de todos los chilenos".

El político manifestó, además, que dicha instancia será el inicio de la recuperación de la confianza de la ciudadanía, la que hoy se encuentra en una"situación desesperada",

Respecto al llamado realizado por el Presidente Sebastián Piñera para lograr un gran acuerdo nacional y trabajar en conjunto para derrotar la pandemia del COVID-19, Lagos precisó que se debe "encontrar un común denominador para enfrentar la pandemia, así como tenemos que encontrar un común denominador para una nueva Constitución. Y por eso entonces, cuando se dijo que tiene que ser aprobado por dos tercios, tiene que ser para respetarnos todos y buscar consensos muy amplios”.

En ese mismo sentido, indicó que en una situación como la que hoy vive el país, "yo me pongo a disposición del Presidente” y esperaría que hubiese una concurrencia de todos los sectores políticos.

Por último, indicó que el presidente Piñera "quiere hacer las cosas rápido. Se adelanta. Y si usted se adelanta mucho, tal vez, hecha a perder lo que está en conversaciones (...) Me parece bien que hable con los jefes de los partidos políticos, pero también me parecería bien que se reuniera con los economistas cómo están pensando que siga esto hacia delante”, agregando que “si vamos a hacer este esfuerzo de diálogo amplio los movimientos sociales debieran participar”.

Durante la noche de este lunes, el Senado discutió holgadamente los términos que buscan limitar su reelección a estos cargos políticos.

La iniciativa que limita a una reelección consecutiva de tres periodos a los diputados y dos a los senadores fue aprobada de forma general en sus primeros 5 numerales con un respaldo de 35 votos.

Sin embargo, el punto que generaba mayor controversia era la retroactividad de esta ley que se aplicaría sobre los propios parlamentarios, norma que finalmente se rechazó por "falta de quórum" ya que necesitaba el apoyo de, al menos, 26 parlamentarios.

Senado rechaza la retroactividad de la norma que limita la reelección de las autoridades. Los 22 votos favorables no fueron suficientes para aprobar la disposición legislativa. Se requerían 26. Hubo 7 votos en contra y 12 abstenciones. pic.twitter.com/BpI3sYze57

Así, cuando llegó la votación de este punto, faltaron preferencias debido a que una alta cantidad de senadores no participaron de esta. De esta manera, la iniciativa tuvo 22 preferencias a favor, 7 en contra, 12 abstenciones, un senador que no votó, correspondiente al socialista Álvaro Elizalde, y otro que se inhabilitó (Alejandro Navarro).

No se logra el quórum y la llamada "retroactividad" del límite a la reelección se rechaza en el Senado.



22 a favor

7 en contra

12 abstenciones

1 inhabilidad (esta no es una opción de votación)

1 senador no votó



En los siguientes tweets el detalle de la votación.