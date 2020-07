Rincón y cuándo se pagaría el 10%: "Dependerá del Presidente de la República"

24horas tvn

23.07.2020

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, llamó al Presidente Sebastián Piñera y su equipo político a despachar, promulgar y publicar el proyecto de ley de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos acumulados en las cuentas personales de las AFP, ya que así el pago se produciría en plazos muy cortos.

"Le hablo al Presidente de la República, esto depende ya de él. Hoy lo va a despachar la Cámara de Diputados, los cambios que se hicieron son de procedimientos, no al fondo. Por lo tanto, saliendo de la Cámara, mañana en la mañana a más tardar, va a estar en el despacho del Presidente de la República", dijo la parlamentaria a 24 AM.

Asimismo, llamó al ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, para que tome contacto con el Mandatario y agilizar el proceso para que esto sea despachado, promulgado y publicado para que empiecen a correr los plazos. "Le pido al Presidente que piense en todos aquellos hombres y mujeres que contribuyen al país y que hoy necesitan esto", manifestó.

Ministro Alvarado se resigna: "Hubiera querido un debate más reflexivo" Leer más

La congresista explicó que el proyecto de ley entra en vigencia en 10 días luego de ser publicado en el Diario Oficial, momento en el que las personas afiliadas al sistema de AFP ya podrían solicitar sus fondos. Tras dicho plazo, las administradoras tendrán otros 10 días para hacer entrega de los fondos a los cotizantes.

En ese mismo sentido, precisó que los plazos también son largos, ya que todos los cotizantes tendrán un plazo máximo de 365 días para solicitar el retiro de fondos, porque puede ser que hoy no lo necesiten, pero en dos o tres meses sí.

Respecto de la posibilidad de la UDI envíe el proyecto al Tribunal Constitucional o que sea vetado por el jefe de Estado, Rincón lamentó "que eso pueda llegar a ocurrir. Ayer, al terminar la jornada, hacía un llamado a la presidenta de la UDI, al Presidente, para que no sigan con esto. No tiene sentido".

"No logro entender que no se den cuenta del drama que están viviendo millones de familias en el país y que no sean empáticos. Yo los llamaría a reflexionar, a actuar en consecuencia y a ponerse en los zapatos de las personas que están en una situación dramática. Hacerlo sería no entender nada y seguir legislando desde la comodidad de sus casas", aseveró.

Qué viene ahora: la última votación que falta para que el retiro del 10% sea ley

Será la Cámara de Diputadas y Diputados la encargada de dirimir finalmente si este proyecto será o no ley.

Específicamente, a contar de las 10:00 horas el proyecto, junto a los cambios notificados este miércoles por el Senado, deberá nuevamente ser aprobado en su totalidad.

: Desbordes por 10% en el Senado: "Si el proyecto sale sin el Fondo Colectivo Solidario, varios RN que nos abstuvimos lo vamos a aprobar" Leer más

En caso de que los congresistas aprueben el proyecto tal como será recibido, el retiro del 10% será ley, quedando en condiciones de ser promulgado.

Sin embargo, si se rechaza alguna de las modificaciones aludidas, esta deberá ser votada por una comisión mixta, extendiendo el trámite legislativo.

Cabe mencionar que, aunque se despache a ley este jueves, la oposición puede recurrir al Tribunal Constitucional o el proyecto puede ser vetado.

Al respecto, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que "ya tenemos las firmas" para acudir al TC.

Según dijo la parlamentaria, "no vamos a alegar sobre el resultado de la votación, pero sí vamos a decir que si se quieren modificar cosas como estas que requieren un cambio constitucional se tiene que hacer como corresponde, con dos tercios, y no tratando de buscar un resquicio para bajar los quórum porque eso lo que hace es cambiar las reglas del juego y deteriora la democracia".

Cómo quedó el proyecto tras su aprobación en el Senado

Luego del extenso debate, que se extendió por más de nueve horas, el proyecto quedó determinado de la siguiente manera:

Retiro voluntario y por única vez del 10% de los fondos de la cuenta de capitalización obligatoria (AFP)

de los fondos de la cuenta de capitalización obligatoria (AFP) Máximo de retiro 150 UF ($4.300.000 aprox.) y un mínimo de retiro de 35 UF ($1.003.765 aprox.)

y un Si el 10% de los fondos acumulados es menor de 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto

En el caso que los fondos acumulados sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad

Los fondos retirados se considerarán intangibles y no será objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa

y no será objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa Los fondos retirados no constituirán renta o remuneración , serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones por parte de las AFP

, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones por parte de las AFP Se podrá solicitar el retiro de los fondos hasta 365 días después de publicada la reforma, independiente de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe

después de publicada la reforma, independiente de la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe Se podrá solicitar el retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que dispongan las AFP

que dispongan las AFP Los fondos se transferirán automáticamente a la "Cuenta 2" o a una cuenta bancaria, de instituciones financieras o cajas de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta dos cuotas de un máximo de 75 UF cada una

o a una cuenta bancaria, de instituciones financieras o cajas de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta dos cuotas de un máximo de 75 UF cada una El 50% de los fondos se entregará en un máximo de 10 días hábiles desde que se presentó la solicitud en la AFP y el 50% restante se entregará un máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior

desde que se presentó la solicitud en la AFP y el 50% restante se entregará un La implementación del sistema de transferencias de fondos no tendrá costo para los afiliados