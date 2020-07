Rubilar y hechos de violencia: "Es una señal de que saldré a destruir si hoy se vota algo que no me gusta"

24horas tvn

15.07.2020

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, condenó los hechos de violencia registrados durante la última noche en Santiago, indicando que estos son "una señal clara de que de que saldré a destruir si hoy se vota algo que no me gusta" respecto a la votación del retiro del 10%.

Según informó la autoridad, lo registrado en las últimas horas "no es una casualidad, es una señal", aseverando que la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados por el retiro del 10% de los fondos de pensiones será vital.

"Es una votación importante, donde la ciudadanía está muy expectante. Se juega que los parlamentarios puedan tomar una decisión sin ningún tipo de presión, de ningún tipo", destacó la autoridad al matinal de TVN Buenos Días a Todos, manifestando que los hechos de violencia generados durante la madrugada de este miércoles "no es casualidad, es una señal".

Por ello, llamó al Parlamento a tomar la decisión "por convicción, no por popularidad, ni por miedo (...) Lo que me preocupa es que por salir a destruir la ciudad, ellos mandan una señal. Lo de ayer fue una señal clara señal de que de que saldré a destruir si hoy se vota algo que no me gusta".

"¿Quiero decirle que el 18 de octubre, cuando la gente se manifestó de forma muy masiva, transversal, sin ideologías, por construir un Chile mejor, lo que terminó pasando con la toma de la violencia de estas manifestaciones pacíficas, que tenían un muy buen espíritu detrás... usted que nos está viendo, ¿se acuerda del 18 de octubre?, ¿se acuerda de la violencia que pasó después?, ¿se acuerda de que tuvo que cerrar su negocio?, ¿se acuerda de que quebró su empleo?, ¿se acuerda de que tenía miedo de salir a la calle? No podemos volver a eso", expresó la secretaria de Estado.

Asimismo, Rubilar complementó que "no nos digan que si alguien vota porque cree que este proyecto daña las pensiones futuras, porque quiero decirle además que no toca un ápice a las AFP, la respuesta es que alguien va a salir a generar violencia, esa no es una respuesta aceptable en democracia. Ojalá que no veamos más tibieza de los líderes políticos. No es un daño al Gobierno, no nos equivoquemos, es un daño a la persona que lo pasa mal".

Rubilar enfatizó que "está en juego la democracia más allá de decir 'democracia es un gobierno electo y dictadura es un gobierno totalitario'. Tiene que ver con la democracia que finalmente las instituciones puedan funcionar no bajo presión".

Ataques a comisarías, saqueos y bus quemado marcan violenta noche en Santiago

Diversos hechos de violencia se registraron durante la noche de este martes y madrugada del miércoles en Santiago, donde sujetos realizaron ataques a comisarías de Carabineros, saqueos y quemaron un bus del transporte público en diversos sectores.

Según los antecedentes policiales recopilados, desconocidos lanzaron distintos objetos contundentes a cuarteles policiales, situación que no habría dejado funcionarios heridos.

La institución detalló que las zonas que recibieron ataques fueron:

54° Comisaría Huechuraba

52° Comisaría Maipú

45° Comisaría Cerro Navia

41° Comisaría La Pintana

Subcomisaría de Teniente Merino

Subcomisaría de Peñalolén

Asimismo, un bus del sistema de transporte RED fue incendiado en Recoleta, cuyo hecho logró ser captado por usuarios en redes sociales.

SAQUEOS

Asimismo, Carabineros informó de la existencia de saqueos en distintos puntos de la capital.

En Lo Prado desconocidos ingresaron hasta las dependencias de un supermercado Alvi en la comuna , ubicado en la calle San Pablo con Necochea.

Por otro lado, personal policial informó que cerca de 15 personas forzaran el ingreso a un supermercado ubicado en Avenida 5 de abril con Río Quetro, hecho que dejó cuatro detenidos.

#EstaciónCentral: Carabineros de la 21ª Comisaría detuvo a 4 sujetos, luego que aproximadamente 15 personas forzaran el ingreso y sustrajeran diversos artículos desde supermercado ubicando en av. 5 Abril/Rio Quetro. pic.twitter.com/AiIh5PtH6Y — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 15, 2020

De igual forma, los uniformados informaron de la detención de otras tres personas por daños a reja perimetral a un supermercado ubicado entre la venida Tobalaba y Avenida Las Torres.

Sumado a ello, comunicaron la detención de otras dos personas en un supermercado cerrado al acceso del público ubicado en la intersección de avenida Grecia con Avenida Tobalaba.

#Peñalolén: Carabineros detuvo a 3 sujetos por daños a la reja perimetral de Supermercado ubicado entre av. Tobalaba/ av. Las Torres.



Además de 2 detenidos en Supermercado cerrado al público ubicado entre av. Grecia/ av. Tobalaba. pic.twitter.com/FGIAuvw0tE — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 15, 2020

QUEMA DE AUTOMOTORA

Una automotora Nissan Cidef ubicada en la comuna de Estación Central fue afectada por un incendio que dejó una veintena de vehículos quemados.

De acuerdo a lo señalado por Jorge Guevara, cuarto comandante de Bomberos de Santiago, los hechos ocurrieron en el local automotriz ubicado en las calles 5 de Abril con Aeropuerto. Debido a la propagación de las llamas debieron trabajar 12 compañías para extender las llamas.

"Este es un típico incendio en cuando se quema un vehículo y están inmediatamente uno al lado de otro propagando por cadena", explicó.