Rusia aprobará vacuna contra el COVID-19 durante agosto

Agencia EFE

30.07.2020

Las autoridades rusas aprobarán la vacuna contra la COVID-19 creada por el Instituto moscovita Gamaleya el 10 de agosto o incluso antes, adelantándose a EE.UU. como sucedió con el Sputnik, según dijo este miércoles a la cadena CNN Kirill Dmitriev, director del fondo de riqueza soberana de Rusia.



La vacuna, que todavía está en fase dos según CNN, se aprobará para uso público, pero los trabajadores de atención médica de primera línea la recibirán primero, dijo Dmitriev.



El fondo de riqueza soberana de Rusia, que financia los proyectos de desarrollo de vacunas por parte de científicos rusos, recurrió a la carrera espacial en la que compitieron la hoy extinta URSS y EE.UU. para afirmar que Rusia quiera adelantarse a una vacuna estadounidense.



"Es un momento como el del Sputnik", dijo refiriéndose al lanzamiento en 1957 del primer satélite del mundo por parte de la Unión Soviética.



"Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero", agregó.

Hasta $45.500: Moderna planea el costo de vacuna contra el coronavirus Leer más

Tras subrayar que Rusia no ha publicado datos científicos sobre las pruebas realizadas con su vacuna, CNN dijo que no puede verificar su afirmada seguridad o efectividad.



Algunas voces críticas han dicho, según CNN, que el Kremlin está presionando para que Rusia sea vista como una fuerza científica global y han mostrado su inquietud por la posibilidad de que las pruebas en humanos de la vacuna estén incompletas.



La vacuna rusa aún no ha completado su segunda fase a diferencia de la desarrollada por la firma Moderna en colaboración con instituciones públicas de EE.UU., que este lunes inició las pruebas clínicas de la Fase 3, en las que participaran unos 30.000 voluntarios, y puede estar lista para fines de año.



Los desarrolladores del Instituto Gamaleya planean completar la fase dos antes del 3 de agosto y luego llevar a cabo la tercera fase de pruebas en paralelo con la vacunación de los trabajadores médicos.



Según CNN, los científicos rusos dicen que la vacuna se ha desarrollado rápidamente porque es una versión modificada de una ya creada para luchar contra otras enfermedades.

La vacuna de Moderna produce inmunidad "robusta", según estudio con primates Leer más

Sin confirmar la fecha de aprobación de la vacuna dada por Dmitriev, fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia dijeron a CNN que soldados rusos sirvieron como voluntarios en los ensayos con humanos de la vacuna del Instituto moscovita.



En unos comentarios grabados proporcionados a CNN, Alexander Ginsburg, el director del proyecto, dijo que él ya se había inyectado la vacuna.



Las autoridades rusas dicen que se está acelerando la aprobación de la droga debido a la pandemia mundial y al impacto del coronavirus en Rusia, que ahora tiene más de 800.000 casos confirmados.



"Nuestros científicos se centraron no en ser los primeros sino en proteger a las personas", dijo Dmitriev.

: Descubren en Brasil nueva gripe porcina: Científicos están en alerta por su posible transmisión a humanos Leer más

La vacuna utiliza vectores de adenovirus humanos que se han debilitado para que no se repliquen en el cuerpo. A diferencia de la mayoría de las vacunas en desarrollo, se basa en dos vectores, no en uno, y los pacientes recibirían una segunda inyección de refuerzo.



Las autoridades dicen que sus datos científicos se están recopilando en este momento y estarán disponibles para su revisión y publicación por pares a principios de agosto.



"Rusia reunió su posición de liderazgo en el desarrollo de vacunas y su probada plataforma de vacunas contra el ébola y el MERS para brindar la primera solución segura y eficiente al mayor problema del mundo", dijo Dmitriev a CNN