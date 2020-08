Saldrían de cuarentena: las otras 4 comunas de la RM que avanzarían prontamente a Transición

El ministro Paris destacó que las áreas presentan buenas cifras pero que "no significa que vayan a pasar a Transición de inmediato. Eso lo vamos a estudiar dos veces por semana".

24horas tvn

12.08.2020

Este miércoles, el ministro de Salud, Enrique París, destacó este miércoles que existen cuatro comunas de la región Metropolitana que podrían prontamente pasar a la fase de Transición y dejar así la cuarentena.

Según indicó el secretario de Estado, las últimas cifras reflejadas prevén que en los próximas días pudiesen haber novedades en Talagante, Peñaflor, Recoleta y Padre Hurtado, entre otras áreas.

Coronavirus: Chile registra 1.540 casos nuevos y 27 fallecidos en último balance Leer más

No obstante, subrayó que esto no quiere decir que la decisión ya esté tomada.

"Esto no significa que vayan a pasar a transición de inmediato. Podrían estar Talagante, Peñaflor, Recoleta, Padre Hurtado, por dar algunos ejemplos. Eso lo vamos a estudiar dos veces por semana", precisó.

Afirmó, además, que todo dependerá de si las variaciones son positivas. manifestando que se debe ver cómo sale de la cuarentena Santiago y Estación Central, lo que "es un estímulo ver la forma en la que se reconoce el esfuerzo y disminuir la diseminación del virus".

En una situación contraria está la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, la que pasará el viernes a las 22:00 horas a la etapa de cuarentena, debido a los altos niveles de contagios que ha presentado durante el último tiempo.

Santiago sale de cuarentena tras casi 5 meses: Estación Central también entra a Transición

El Gobierno anunció este miércoles que Santiago y Estación Central saldrán de la extensa cuarentena total, pasando a la Fase 2 de Transición del Plan Paso a Paso.

Recordar que, en el caso de Santiago Centro, la cuarentena llegará a su fin tras más de 140 días luego de haber sido decretada el pasado 26 de marzo.

: Qué se pude y no se puede hacer en las comunas en Transición Leer más

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que la medida iniciará el paso a la siguiente etapa a contar del lunes 17 de agosto a las 05:00 horas.

Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, hizo un llamado al orden y a tomar con "responsabilidad" este avance, destacando que "esto no es un desconfinamiento".

"El pasar a Transición se lo ganan las comunas con esfuerzo en conjunto entre la comunidad organizada", añadió.

Alcalde de Estación Central por fase de Transición en la comuna: "Le he pedido a los centros comerciales que no abran el primer día de la transición, va a haber una apertura gradual".



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/WemKegB0Qy — 24 Horas (@24HorasTVN) August 12, 2020

Delgado complementó que la modificación de medidas no debería implicar un aumento en viajes o uso de zonas que hasta el momento se han mantenido sin mayores aglomeraciones, como los terminales de buses.

"No veo alguna razón para que los terminales de buses tengan un aumento explosivo de usuarios", dijo.

Felipe Alessandri, jefe comunal de Santiago, aseveró que "el llamado que podemos hacer es a no salir si no es estrictamente necesario. Esto no es chipe libre".

Paralelamente, el Presidente Sebastián Piñera oficializara la entrada en vigencia de permisos temporales para niños que vivan en zonas confinadas.

"No podrán salir los que presentan cuadros respiratorios, si presentan una patología de base y que pueden ser un caso probable"



Subsec @CarolCBown pic.twitter.com/s0CwnsTOJ3 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 12, 2020

"Como Presidente estoy muy orgulloso y felicito a todos los niños y niñas porque han tenido mucha paciencia en esta Pandemia", expresó el Mandatario, agregando que "a partir del próximo martes podrán salir tres veces a la semana a jugar y pasear"

Según detalló el jefe de Estado, los permisos estarán disponibles en la Comisaría Virtual a partir de este lunes 17 de agosto y serán para tres veces a la semana durante 90 minutos.

En el caso de los niños menores de 14 años deberán salir acompañados de un adulto, quien será el que deberá sacar el permiso, mientras que los mayores de 14 años podrán salir solos y serán ellos los que deberán obtener el documento.

Los permisos funcionarán de la siguiente manera:

Un permiso por día por un período de 90 minutos

Los días martes, miércoles y viernes entre las 10:00 y 12:00 horas y entre 16:00 y 18:00 horas.

Menores de 14 años con un adulto, quien deberá solicitar el permiso

Mayores de 14 años pueden salir solos y serán ellos los que deberán obtener el permiso

El uso de mascarilla es obligatorio

No se recomienda el uso de juegos

Es importante estacar que este permiso está pensado para paseos a pie y en las inmediaciones de su hogar, por lo que no permite abordar el transporte publico.