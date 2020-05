"Se descubrió que en realidad el virus existía antes": Primeros casos de coronavirus en Chile se habrían producido en febrero

24Horas.cl TVN

02.05.2020

El coronavirus se instaló en Chile, al menos de forma conocida, el pasado 3 de marzo, luego que un doctor que llegó de disfrutar sus vacaciones en Asia diera positivo en Talca.

Sin embargo, según detalló La Tercera, los primeros contagiados en el país habrían sido en febrero, semanas antes de lo que se pensaba.

En total, 13 personas manifestaron síntomas de coronavirus en localidades como Calama, Ñuñoa, Linares, Concepción y Punta Arenas durante la novena semana epidemiológica, la cual comprende entre el 23 y el 29 de febrero.

Este nuevo cálculo se consiguió después que se realizara un cambio metodológico de reporte en los casos de COVID-19, donde los contagios reportados a lo largo del país comenzaron a registrarse según la fecha de aparición de los síntomas de la enfermedad y no por la confirmación del diagnóstico del examen de PCR.

Consultado por La Tercera sobre estos casos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue claro en señalar que "los datos que yo manejo es que fue a mediados del pasado mes de febrero".

"Esto ha pasado en todos los países, y por eso nosotros no podemos identificar el ‘caso cero’, igual que lo que ocurre en China y en cualquier otra parte. No podemos resolver la pregunta de quién fue en realidad la primera persona. Y por eso, no identificamos al médico de Talca como paciente cero, porque después se descubrió que en realidad el virus existía antes, y debe haber llegado de la misma manera, por un viaje al extranjero", agregó.

Finalmente, la publicación sentencia que la razón por la que estos casos no fueron conocidos se debe a que había poca concientización sobre la enfermedad en ese entonces, por lo que muchas personas que tenían los síntomas pensaron que sólo se trataba de una bronquitis.