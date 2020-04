Semana Santa: Carabineros intensifica controles en cordones sanitarios para evitar desplazamiento de personas

24horas tvn

09.04.2020

A partir de este jueves, se intensificarán los controles de Carabineros en las carreteras del país, para evitar el flujo de personas y el traslado hacia una segunda vivida para este fin de semana largo.

En ese sentido, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseveró que habrán "controles muy importantes a lo largo del territorio nacional, con 2.500 carabineros controlando, 461 puntos de control para poder asegurar que se cumplan las medidas de seguridad".

Más en detalle, precisó que "vamos a fiscalizar la prohibición de desplazamiento de las personas a una segunda vivienda (...) pedimos comprensión y que la ciudadanía sea responsable".

Por otro lado, el director nacional de orden y seguridad, general Ricardo Yáñez, manifestó que estos controles se realizarán en las "principales rutas y caminos que las personas utilizan para llegar a los lugares en los que, habitualmente iban a descansar".

Indicó también que "los controles van a ser diferenciados (...) Tenemos una ruta que está exclusivamente para no entorpecer el traslado de camiones de carga y otro para el control sanitario".

Por último, sostuvo que el despliegue será terrestre, pero "también vamos a tener patrullajes en avión, en helicóptero y drones en los peajes".

Por último, manifestó que se han devuelto a un número importante de personas

Viajes en helicóptero

La noche de este miércoles y en conversación con 24 Horas Central, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, confirmo rumores de personas que habrían salido de la capital en helicópteros o aviones privadas eran ciertos y aseguro que la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) ya se encuentra investigando el tema.

"Tenemos denuncias de gente que en helicóptero o aeronaves propias o privadas habrían estado saliendo de la región Metropolitana a su segunda vivienda, por eso se estableció una disposición que los pilotos de esas aeronaves van a tener que dar una muy buena explicación para justificar por qué salieron", aseveró.

Además recalcó que la disposición cuando habla de segunda vivienda no sólo es a las personas que tiene otra casa, sino que casa de familiares e incluso hoteles, ya que la idea de esto es que las familias se mantengan en sus hogares.

"La disposición es que no se puede habitar una vivienda que no es la oficial. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío", concluyó.

Respecto del tema, el general Yáñez precisó que la multa para estas personas son las mismas que se aplican a una persona que se traslada a otro lugar vía terrestre.

Ataque a comisaría

Una treintena de personas llegaron la noche de este miércoles al sector donde está emplazada la Subcomisaría de Peñalolén, para atacar con piedras y bombas molotov el recinto policial.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, debido a los ataques se detuvo a un adolescente de sólo 15 años, el que fue sorprendido portando productos incendiarios. Por ello, la institución hizo un llamado a los padres, a controlar de mejor manera a sus hijos.

"Un menor de 15 años fue encontrado con elementos incendiarios, va a pasar a primer control de detención, llama mucho la atención de este ataque que participan muchos menores de edad, qué pasa con los padres que no ven la gravedad de estos hechos", planteó el teniente coronel Rodrigo Soto, de la Prefectura Santiago Oriente.

Respecto del tema, el general Yáñez, indicó que "lo que ocurre es que hay un grupo de personas que no ha logrado entender la gravedad de la pandemia que vivimos como país, que siguen incitando a la violencia, cuando deberían estar en sus casas. Estos son delincuentes", sentenció.