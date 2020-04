Semana Santa: Gobierno implementará cordón sanitario para la región Metropolitana y el gran Concepción

Infectóloga alerta sobre ofrecimientos de test rápidos de COVID-19: "Esos resultados pueden no ser veraces"

La infectóloga de la Universidad de Chile Jannette Dabanch , alertó en 24 AM que se están ofreciendo test rápidos para la detección de COVID-19 a domicilio, lo que no es recomendable, ya que no hay seguridad de la veracidad de los resultados, además que la masificación de esto puede causar un grave problema sanitario.