Senador Chahuán exige al Gobierno dejar sin efecto decreto que reduce presupuesto de Bomberos

"No estamos disponibles para una medida de esa naturaleza", dijo el parlamentario respecto a la instancia anunciada este martes y que provocó un rechazo transversal.

06.05.2020

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahúan exigió al Gobierno dejar sin efecto el recorte de un 7% al presupuesto de Bomberos, instancia que generó un rechazo transversal.

"Exigimos que se deje sin efecto el decreto que presente rebajar en un 7% el presupuesto de Bomberos en medio de la crisis. No estamos disponibles para una medida de esa naturaleza", afirmó el parlamentario a través de sus redes sociales.

"El país necesitará muchos recursos para ayudar a los chilenos en medio de esta crisis. No obstante, eso no puede implicar una reducción del presupuesto de Bomberos. Una institución vital y no permitiremos rebajar sus recursos", agregó.

Esto luego que el Gobierno anunciara que debido a la crisis sanitaria y los gastos en los que han debido incurrir dada la pandemia, se firmó un decreto que rebaja en un 7% los recursos que se le entregan a Bomberos.

Desde la institución rechazaron esta medida protestando desde las diferentes bombas en todo el país con un gran "sirenazo".

Explicación del Gobierno

Desde el Gobierno el ministro del Interior, Gonzalo Blumel salió a explicar la decisión.

Según indicó Blumel, "ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia. Es un recorte presupuestario que no nos gusta, que si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado".

"Son situaciones que preferiríamos no ocurrieran. Nosotros tenemos el máximo cariño, como todos los ciudadanos por Bomberos de Chile”, indicó la autoridad.

En esa misma línea, señaló que estas reducciones de presupuesto son para enfocar "todo el esfuerzo en la contención de la pandemia" y que "hoy prácticamente todas las instituciones que cuentan con financiamiento público han tenido que reasignar sus gastos o ha tenido que reducirlos".