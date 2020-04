¿Son realmente eficaces los guantes de látex para prevenir el contagio del COVID-19?

France 24

16.04.2020

Llevar las manos cubiertas con guantes de látex o goma, inevitablemente, genera en muchos ciudadanos una aparente sensación de seguridad al momento de tener que romper las medidas de aislamiento para ir al supermercado, realizar operaciones bancarias o pasear a sus mascotas. Pero, más allá de la percepción que esto pueda provocarles, la realidad es que no es un método tan efectivo como parece.

Al acaparamiento inicial de alcohol, gel antibacterial y mascarillas médicas en las últimas semanas se ha sumado a la búsqueda sin control que algunos emprenden para obtener este tipo de guantes como si se tratara de escudos infalibles que los librarán de la amenaza de un posible contagio con el virus.

Pese a que en su guía de 'Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus' la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara al indicar que el uso de guantes de goma no es una manera eficaz para mantenerse protegido, dado que al tener contacto con una superficie contaminada y, posteriormente, tocarse el rostro, puede transmitir la enfermedad se tengan o no estos elementos, todavía son muchos los que se resisten a salir sin ellos.

¿Por qué la barrera protectora de los guantes no impide el contagio?

Para Mónica Lalanda, la coordinadora de la plataforma 'Medicina Gráfica', la mejor manera de usar los guantes en medio de esta pandemia es, paradójicamente, no utilizándolos ya que el Covid-19 no se contagia a través de la piel y, para que la transmisión sea efectiva, la persona debe tocar la mucosa de los ojos, la nariz o la boca con la mano infectada con partículas de saliva o fluidos respiratorios de un paciente contagiado lo que hace que esta barrera, en este caso, no sea efectiva.

Y es que, de acuerdo con un estudio realizado por la revista 'American Journal of Infection Control' y citado por la agencia internacional de noticias AFP, se estima que, en promedio, una persona se toca la cara al menos 20 veces cada 60 minutos, por lo que, aún con guantes, si se tiene contacto con una superficie sucia, se puede contraer este tipo de coronavirus en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo desecharlos sin aumentar el riesgo?

Con el objetivo de que la utilización de los guantes no juegue en contra y termine por aumentar la propagación del brote, un integrante del cuerpo de Protección Civil del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, de la Comunidad de Madrid, España, grabó un video explicativo de dos minutos que, rápidamente se hizo viral por los pasos que muestra para desechar estos elementos de manera correcta.

Aquí, las recomendaciones para poder retirarlos sin inconvenientes:

1. Haga una pinza con los dedos pulgar e índice de la mano derecha y tome el guante de la mano izquierda por el lado de la palma.

2. Saque el dedo corazón de la mano derecha y tire del guante de la mano izquierda a manera de gancho.

3. Tire hacia arriba con fuerza con su mano derecha para poder sacar completamente el guante de la mano izquierda.

4. Con la mano derecha, recoja el guante que retiró de la mano izquierda y conviértalo en una suerte de pelota en el medio del puño y manténgalo cerrado.

5. Introduzca el dedo índice de la mano izquierda entre la muñeca y el guante de la mano derecha.

6. Gire hacia arriba el dedo índice de la mano izquierda para retirar el guante de la mano derecha, el cual debe quedar al revés, dejando al descubierto solo la parte interior, la no contaminada.

7. Deposite los guantes en una papelera, preferiblemente para residuos peligrosos, y lave sus manos con suficiente agua y jabón de inmediato.

¿Por qué el personal médico sí debe utilizar guantes?

La razón por la que, a diferencia de los demás ciudadanos, los integrantes de los equipos médicos deben utilizar guantes, además de mascarilla, bata y lentes de protección, es el contacto que ellos sí deben tener de manera permanente con los contagiados para poder llevar a cabo los procedimientos como intubación traqueal, revisión respiratoria y conexión a mecanismos de ventilación, que les permitan mantenerlos con vida.

Claras las condiciones, el acaparamiento de guantes solo por pánico y por la falsa sensación de seguridad que generan, solo aumenta la exposición de los médicos, enfermeras y auxiliares que buscan salvar las vidas de quienes resultan más afectados por la pandemia.

Con EFE, AFP y medios internacionales