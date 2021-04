Por casos "graves y raros" de coágulos: recomiendan suspender vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

13.04.2021

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendaron suspender en el país el uso de la vacuna de Janssen, filial de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, tras haber registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo "raro y grave", según ha comunicado la propia agencia norteamericana.

Según indicaron las agencias, "recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución" debido a la existencia en estos de pacientes "de un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral (CVST) en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre (trombocitopenia)".

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735