"Tenemos que estar juntos tomando las medidas necesarias": 'Médico del pueblo' atiende gratis y a domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

26.04.2020

Por las calles de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, un concejal que en medio de la pandemia de coronavirus se da la tarea de atender a domicilio a los más vulnerables del sector. Con su bata de médico y una caja llena de mascarillas comienza a moverse entre los pasajes. Lo contactan por teléfono o redes sociales.

"Desde que me gradué como médico, el primer lugar donde empecé a ejercer mi profesión fue en Pedro Aguirre Cerda. Ahí me di cuenta de la gran necesidad que hay", señaló el trabajador de la salud.

La comuna desde el jueves se encuentra en cuarentena total. Hacinamiento, familias viviendo apiñadas en los block y falta de espacio se pueden apreciar en Pedro Aguirre Cerda. Según el último censo, 8 mil personas viven de allegadas en la comuna.

El alcalde Juan Rozas fue llamado el primer "doctor del pueblo" de la comuna y está preocupado, porque cree que no resistirán una cuarentena larga. "Pedro Aguirre Cerda no tiene la capacidad de tolerar dos o tres semanas continuas de cuarentena porque la gente no va a tener qué comer".

El médico Astudillo expresó que "aquí todo es gratis. Son atenciones solidarias. Tenemos que estar todos juntos tomando todas las medidas necesarias". Les pasa mascarillas y antiparras a sus pacientes antes de comenzar su consulta.

Mónica, una vecina de la comuna, afirmó que "el doctor siempre está pendiente de todas las cosas. Él da un número y yo lo contacté Messenger".