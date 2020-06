"Todos los gobiernos lo han hecho": Van Rysselberghe defiende "protocolo" en entrega de canastas

24horas tvn

10.06.2020

La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que criticar el "protocolo" establecido para la entrega de las canastas básicas del Gobierno, cuyo contenido fue filtrado este martes, es una "pequeñez política".

Según afirmó la parlamentaria en entrevista con el Canal 24 Horas, "me parece que es lo que han hecho todos los Gobierno y me parece válido. Si a alguien le llega una caja, es por decisión del Gobierno de turno (...) Es bueno que la gente se sienta acompañada, sobretodo gente que lo está pasando mal".

En ese mismo sentido, manifestó creer que es "legítimo (...) y también que se sepa que es por voluntad del Gobierno de turno. Hubo una voluntad de focalizar eso".

Por último, respecto de los dichos del ministro Cristián Monckeberg, quien reconoció sentir "pudor" por este tipo de situaciones, la parlamentaria indico que si siente eso "está equivocado".

"Creo que eso es una pequeñez política. ¿Qué quieren? Esta caja la mandó el Gobierno, que trabaja con todos, pero lo encuentro tirado de las mechas y una pequeñez", sentenció.

Recordar que durante este martes, se filtro una imagen del documento difundido entre los trabajadores que reparten las cajas. En él, se les pide a los funcionarios tener ciertos cuidados, como "siempre valorar al Presidente Sebastián Piñera”, pero teniendo presente que "la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones".

La minuta pide "cuidar de no escribir que es el Presidente quien regala las cajas" y enfatiza que "las imágenes deben cumplir" con mostrar a "funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias".



Hay que "preocuparse de que sea un buen tiro de grabación y de que no tenga contaminación visual", añade el documento, que solicita en las imágenes “sobre la emoción y valoración de las familias al recibir la ayuda, idealmente el agradecimiento de algunas personas, pero que el foco visual esté sobre todo en la beneficiaria”.



La caja, además, viene con una carta firmada por el Presidente Sebastián Piñera.

COMIENZA PAGO DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

El Ministerio de Desarrollo Social publicó este miércoles 10 de junio la lista de personas que recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia, beneficio destinado por el Estado para ir en ayuda de las personas sin ingresos formales en el marco de la pandemia.

Según informó el organismo, serán más de tres millones de personas, equivalente a 1.200.000 hogares, los que podrán obtener los montos si es que postularon a la ayuda hasta el 30 de mayo.

Detallar que la primera nómina se dio a conocer el pasado 23 de mayo cuando el Presidente Sebastián Piñera, junto al ahora ex ministro Sebastián Sichel, informó el adelantamiento en el pago del dinero mediante la transferencia bancaria.

QUIÉNES RECIBEN EL BENEFICIO

Las autoridades indicaron que existen dos grupos de potenciales beneficiarios con la ayuda:

1. Beneficiará principalmente a los hogares que cuenten con el Registro Social de Hogares y pertenezcan al 60% más vulnerable provocado por la emergencia. Son hogares compuestos por trabajadores informales que hayan perdido sus fuentes de ingreso debido a la pandemia.

2. También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer aporte, los hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenecen al 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares.

EL PASO A PASO PARA POSTULAR

1. Debes contar con tu Registro Social de Hogares

2. Para recibir el primer, segundo y tercer aporte, las solicitudes finalizaron el 30 de mayo del 2020. Para recibir el segundo y tercer aporte, tienes hasta el 29 de Junio del 2020. En caso que por razones de fuerza mayor no puedas hacer tu solicitud al IFE en este plazo, podrás solicitar una extensión especial de 5 días hábiles adicionales.

3. Recibida tu solicitud al IFE, revisaremos la información de tus ingresos y la de los demás integrantes de tu hogar para calcular tu situación de emergencia.





4. Para las solicitudes realizadas antes del 30 de mayo del 2020, se notificará el resultado de la solicitud el día 10 de junio de 2020. Para las solicitudes realizadas en junio, se notificará el resultado el día 10 de julio de 2020.

5. Si el resultado de tu solicitud al IFE no refleja adecuadamente tu situación de ingresos, podrás solicitar su revisión actualizando dicha información y adjuntando la documentación necesaria, pinchando aquí.

6. Recuerda que puedes ser parte de un grupo de beneficiarios a los cuales se les entregará este ingreso de manera automática, sin necesidad de solicitarlo.

CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL PAGO

Solo ingresando el RUT y el número de documento de su respectiva cédula de identidad, la persona podrá saber si recibirá el monto y cuánto dinero.