Todos mayores de 50 años y cinco de la RM: El detalle de las siete nuevas muertes por coronavirus en Chile

19.04.2020

La mañana de este domingo, el ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la pandemia de COVID-19 que afecta a nuestro país.

De acuerdo a lo señalado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante las últimas 24 horas se registraron 358 nuevos contagiados, llegando a 10.088 en total a nivel nacional.

Por otro lado, Daza lamentó el fallecimiento de 7 personas, cinco de las cuales pertenecían a la región Metropolitana, una a Valparaíso y otra a la región del Ñuble.

Además, la autoridad sanitaria indicó que "cinco de ellos recibieron tratamiento proporcional de las medidas terapéuticas".

Por otro lado, todas dichas víctimas fatales eran mayores de 50 años.

OTRAS CIFRAS

También se señaló que hasta el momento se considera que 4.338 personas ya se han recuperado del virus, siendo más del 40% del total de los casos.

En tanto, la subsecretaria señaló que hay 373 personas hospitalizadas en la UCI por la enfermedad, de las cuales 312 se encuentran con un ventilador mecánico y 96 están en estado crítico.

Además, Daza destacó que hasta el momento hay 570 ventiladores que aún se encuentran disponibles.

Por otro lado, la autoridad indicó que se realizan más de 4.000 exámenes diarios, que existe una positividad del 8% y que hay más de 50 laboratorios de todo Chile, en la red pública, privada y universidades realizando los testeos.

GOBIERNO PUBLICA PROTOCOLO PARA REAPERTURA DE MALLS Y COMERCIO

El Gobierno, por medio del Ministerio de Economía, publicó este viernes el protocolo de manejo y prevención ante el COVID-19 en el sector comercio, donde se entregan una serie de directrices, recomendaciones y medidas a tomar para la reapertura de locales comerciales que se han mantenido cerrados por la pandemia de coronavirus.

Por medio de un documento, la cartera entregó una "serie de medidas preventivas para adoptar en centros comerciales y/o locales de venta de bienes y/o prestación de servicios a clientes, para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19".

Así, se incluyen medidas generales, de prevención, distanciamiento, higiene, uso de elementos gráficos para informar y favorecer la experiencia de compra de clientes.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

Asignar personal para implementar medidas, por ejemplo, asegurando que siempre haya agua limpia, alcohol u alcohol gel, contenedores de basura con tapa, que se resguarde el distanciamiento entre trabajadores, etc

Realizar capacitación a todos los trabajadores, en que se explique en que consiste la enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas de manejo. Llevar registro de trabajadores capacitados

Difusión constante y clara de las medidas de prevención y de control.

Realizar operativos de simulación para evaluar implementación de medidas en los equipos

Corregir falencias en las practicas implementadas

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19

Identificar personal de alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección y seguir aquellas instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria

Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los trabajadores, con el objeto de evitar aglomeraciones en traslado y/o adaptarse a la disponibilidad de transporte público

Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio

Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeración, como turnos para colación y descanso.

Asegurar higienización de manos frecuente y lavado regular

Uso de mascarilla o careta facial obligatorio para colaboradores

Manejo de temperatura corporal y/o revisión visual del estado general de salud a todos los colaboradores a su llegada. En caso de transporte de acercamiento, tomar dichas medidas y contar con alcohol o alcohol gel para aplicar en manos antes del ingreso al mismo

Asegurar que al momento de firmar el libro de ingreso o de utilizar el reloj control los trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar alcohol o alcohol gel

Asegurar que en la interacción con empresas externas se cumpla con medidas preventivas. Para ello, se deberá informar de los requisitos de higiene del establecimiento antes de su ingreso y pedir declaración jurada de que la empresa externa también está cumpliendo con estándares equivalentes

MEDIDAS GENERALES DE DISTANCIAMIENTO E HIGIENE PARA LOCALES INDIVIADUALES Y ÁREAS COMUNES

Obligar al uso de mascarillas o caretas para todos los clientes, colaboradores, propios o de terceros en todos los espacios cerrados, siempre que se encuentren aglomeradas 10 o más personas

Promover medidas de autocuidado, especialmente: Mantener en todo momento una distancia de al menos 1 metro entre personas, cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con pañuelo desechable, fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible, saludo sin contacto físico y con distanciamiento y evitar tocarse la cara

Limpiar y desinfectar permanentemente superficies y ambientes siguiendo las recomendaciones establecidas en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19

Facilitar las condiciones e implementos necesarios para asegurar higienización de manos frecuente y lavado regular en lugares de uso común

Disponer de alcohol o alcohol gel en los accesos abiertos a público

Determinar la capacidad máxima de público que pueda permanecer simultáneamente en el interior del establecimiento, bajo el contexto de pandemia, procurando cumplir con el distanciamiento social de un metro y previniendo la generación de aglomeraciones

Resguardar el distanciamiento de 1 metro en lugares comunes donde se requiera un tiempo de espera, tales como: filas para pago, servicio al cliente, cajeros automáticos, baños, caseta de pago de estacionamientos, comercio anexo, filas para ingresar a un establecimiento, entre otros. Por ejemplo, mediante su marcación en el piso, mediante una cinta adhesiva o pintura permanente con color visible o mediante entrega números de atención que permitan a las personas expandirse

Mantener ambientes ventilados

Contar en todos los servicios higiénicos con disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel para secado de manos

MEDIDAS ADICIONALES PARA LOCALES

Los locales deberán mantener demarcada la separación de un metro de distancia delante de los mesones de atención y cajas de pago

Instalar barreras físicas que impidan el paso de gotitas, como láminas de plástico, entre el personal que atiende y el público. En dicho caso no es necesario el uso de mascarillas

Recomendar a los usuarios evitar el uso de dinero en efectivo, privilegiando otros métodos de pago y desinfectando los POS de forma permanente

Cada local deberá diseñar medidas para resguardar el debido distanciamiento social de un metro. Así, por ejemplo, restaurantes, cafeterías o salones de belleza deben disponer sus mesas y distanciar puestos de atención en cumplimiento de este principio

POLÍTICA DE OPERACIÓN EN EXPERIENCIA DE COMPRA

Mantener flexibilidad horaria de atención para asegurar abastecimiento de la población y reposición de productos

Establecer acciones para que la experiencia de compra sea más rápida y ágil

Promover que los clientes eviten la manipulación de productos que no serán adquiridos

Potenciar canales de comercio electrónico y/o soluciones de despacho de última milla

RECOMENDACIONES VISUALES Y USO DE MATERIAL GRÁFICO

Señalizar mediante gráficas el aforo máximo al interior de la tienda y asegurar su cumplimiento

Anunciar de forma regular a través de señaléticas, letreros y en el caso de contar sistema de audio, a lo menos las siguientes medidas de prevención personal: Mantener en todo momento una distancia de al menos 1 metro entre personas, cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con pañuelo desechable. En dicho caso, botar inmediatamente después de su uso en contenedor con tapa, fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible. - Saludo sin contacto físico y con distanciamiento y evitar tocarse la cara

Graficar dónde se debe posicionar el colaborador para asegurar el distanciamiento de 1 metro en pisos, letreros, pedestales, etc

Reforzar material visual de autocuidado para clientes en áreas comunes y al interior de los locales

Disponer de gráficas que refuercen medidas preventivas.

MULTAS POR NO USAR MASCARILLA PODRÍAN LLEGAR A LOS $2,5 MILLONES

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió este viernes a la publicación del decreto en el diario oficial, que obliga a las personas a usar mascarilla en lugares cerrados con más de 10 personas, en todo lugar público, ascensores y transporte remunerado.

"Hacemos un llamado a la responsabilidad personal (...) Es importante que aquellas personas que no cuentan con una mascarilla y no pueden comprarla, pueden fabricarla (...) También es importante cómo manipular la mascarilla. Y el uso de otros elementos de cuidado personal como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social", precisó Danza.

Inicio de uso obligatorio de mascarillas | ¿En qué lugares?



— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 17, 2020

En ese mismo sentido, aseguró que la mascarilla disminuye la probabilidad, pero no evitar la transmisión del virus.

Respecto de las multas que se aplicarán a las personas que sean sorprendidas incumpliendo este decreto, Daza aseguró que pueden superar los dos millones de pesos. "Las sanciones en caso de que una persona no use la mascarilla en este tipo de lugares, se arriesgan a 2,5 millones de pesos de sanción. Esperamos no tener que aplicar esta multa", aseveró.

Por lo anterior, indico que será la autoridad sanitaria la encargada de fiscalizar que se cumpla con esta normativa y, además, posee la facultad para poder multar a las personas.