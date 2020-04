Trabajadoras de casa particular piden que el Ejecutivo las incluya en la Ley de Protección del Empleo

24Horas.cl Tvn

09.04.2020

Este jueves, trabajadoras de casa particular solicitaron al Ejecutivo que las incorpore al fondo de cesantía y renta básica de emergencia en el contexto de la nueva ley de protección del empleo.

De acuerdo a la minuta presentada por este grupo, la ley no las incorporó porque no están afectas a la Ley 19.728, por lo tanto, no son beneficiadas de la solidaridad comprendida en el sistema de seguro social ni de los beneficios de su fondo solidario.

Según el escrito, el Gobierno les entregó como solución que recurran a la indemnización a todo evento, conocida como el 4,11%, que debiese aportar el empleador junto con las imposiciones de la trabajadora mensualmente.

"Los empleadores pueden suspender la relación con las trabajadoras de casa particular y se les comience a pagar con cargo al fondo que individualmente acumulan con el pago del 4.11%, es decir, el primer mes podrán retirar hasta un 70% de su remuneración mensual, y en forma decreciente los meses siguientes, de mantenerse la suspensión temporal del contrato y restarle fondos en la cuenta de capitalización", indicaron.

Por tal motivo el sindicato de trabajadoras de casa particular plantean que ellas trabajan en condiciones distintas a las pymes, ya que solo el 56% de ellas realiza sus labores en condiciones de formalidad con pago de imposiciones y el ahorro del 4.11%.

Dentro de este segmento "formal" se les impone por el sueldo mínimo, lo que se traduce en que "el ahorro que pudiesen tener es muy bajo y no asegura un ingreso mínimo mensual".

"El promedio de remuneración que recibe el sector en Chile, es bajo el salario mínimo, es de $270.000, eso quiere decir que el 4.11% mensual corresponde a $11.097, si la/el empleador cotizó un año completo el monto al que podrá acceder la trabajadora será de $133.164, un 44% del sueldo mínimo legal en Chile, y que solo alcanzará para pagar un mes de remuneración", indica el sindicato.

Es por ello que los diversos sindicatos, federaciones, asociaciones y organizaciones que forman parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular solicitan al Ejecutivo la incorporación inmediata al Fondo Solidario de Cesantía y la la implementación de una Renta Básica de Emergencia Digna.

Además de ello, solicitan nuevos fondos especiales que permitan una verdadera fiscalización de parte de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de la Ley No 20.786 que obliga a los empleadores a inscribir el contrato de trabajo.

Sumado a ello, piden la modificación de la legislación interna, comprometida por el Estado chileno al ratificar el Convenio 189 de la OIT, con el fin de terminar con todo estatus especial para las trabajadoras de casa particular y la igualación a los derechos laborales con el resto de trabajadores del país.